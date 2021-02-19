В Самарской области проходят Дни Франко-российской торгово-промышленной палаты

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В четверг, 18 февраля, в Самаре открыл свою работу форум «Дни Франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарской области». В событии приняли участие представители регионального правительства, компании-члены Франко-российской ТПП, а также представители компаний, работающих на территории нашего региона. Целью визита стало развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества на территории Самарской области.

Гостей Самарской области поприветствовала и.о. председателя регионального правительства Наталья Катина. «От лица губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, от лица правительства Самарской области позвольте поприветствовать вас на форуме. Визит Франко-российской торгово-промышленной палаты - очень знаменательное событие и мы искренне рады приветствовать столь представительную делегацию, в которую вошли 17 предприятий», - отметила Наталья Катина.

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский отметил, что Самарская область – отличный пример региона с комфортными условиями для работы инвесторов. «Нужно инвестировать в те регионы, которые инвестируют сами в себя, улучшают качество жизни своих граждан. Самарская область – яркий пример правильного подхода. Подтверждение моих слов – состав нашей делегации. Это 17 организаций, среди которых половина – это российские компании. Когда российские компании едут в какой-то регион, значит и французам есть, чем заняться именно в этом регионе», - подчеркнул Павел Шинский.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал гостям форума инвестиционные возможности региона. «Самарская область – столица автопрома и автокомпонентов. Кроме этого, Самарская область и Тольятти являются столицей французского бизнеса: много компаний из Франции, работающих на территории нашего региона, пришли вместе с Альянсом Рено-Ниссан. Сегодня это очень большая и дружная семья французского бизнеса», - рассказал Дмитрий Богданов. – Мы сформировали очень насыщенную программу события, чтобы показать наши инвестиционные площадки и предприятия с участием французского бизнеса. Это позволит коллегам пообщаться, увидеть и услышать, насколько комфортно работать в Самарской области, как много направлений развития существует в нашем регионе».

В ходе форума представители делегации презентовали свои компании, задавали вопросы представителям регионального правительства и выражали надежду на дальнейшее взаимодействие с Самарской областью, сообщает пресс-служба облправительства.

Президент «Schneider Electric» в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе отметил, что компания «Schneider Electric» давно и успешно работает на территории Самарской области. «Самые важные составляющие, необходимые для инвестора, здесь есть: это доступ к высококвалифицированным кадрам, развитой инфраструктуре, в том числе транспортной. Мы очень комфортно чувствуем себя здесь», - заметил Йохан Вандерплаетсе

После пленарного заседания форума было подписано соглашение между Франко-российской торгово-промышленной палатой и Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.

В течение первого дня своего визита в регион гости региона посетили производственную площадку «Schneider Electric» и индустриальный парк «Преображенка». В пятницу, 19 февраля, делегация Франко-российской ТПП ознакомится с инновационным потенциалом региона, посетив технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». На площадке технопарка состоится онлайн-конференция с участием руководства АО «АВТОВАЗ». После этого гости региона встретятся с представителями администрации Тольятти и посетят Особую экономическую зону «Тольятти».