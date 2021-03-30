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В Самарской области на стройках не хватает рабочих

30 марта 2021 09:58
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В Самарской области на стройках не хватает рабочих

Придуманный чиновниками способ вернуть мигрантов на стройки оказался настолько сложен, что в Самаре им сумели воспользоваться лишь несколько компаний, которые пытаются привлечь всего 90 строителей. Это на несколько порядков меньше реальной потребности строительного комплекса в рабочих руках, покрыть которую пока некем. Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» 29 марта 2021 года.

Крупные региональные застройщики, опрошенные газетой, отмечают высокий дефицит работников в отрасли. Из-за закрытия границ, вызванного пандемией коронавируса, регион потерял тысячи традиционных приезжих сезонных рабочих. По сравнению с тем же периодом 2019 года в 2020 году прибыло из стран СНГ на 9772 человека меньше, что означает падение в 1,5 раза числа прибывших и увеличение в 1,7 раза числа выбывших. В итоге в строительной отрасли возник колоссальный дефицит рабочей силы. В губернии сейчас не хватает более двух тысяч строителей, сообщили «Самарскому Обозрению» в Минтруда.

Сейчас власти создали механизм, который позиционируют как способ вернуть мигрантов на стройплощадки. Устроен он следующим образом. Сначала уполномоченные органы формируют перечень ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), в которые необходимо привлекать иностранных работников, и направляют в Роструд. В Самарской области в перечень включили ОКВЭД 41 (строительство зданий) и 43 (работы строительные специализированные).

Далее работодателям предоставили возможность оставлять заявки на привлечение иностранных работников на портале «Работа в России». Заявки проходят несколько этапов согласований межведомственными комиссиями, которые проверят все ограничения по ОКВЭД, оценят важность проекта для региона, проверят, нет ли у работодателя долгов и миграционных нарушений, и заключат с работодателями соглашения. Затем через Минтруда, Росавиацию и оперштаб по коронавирусу организуются механизмы доставки мигрантов в регион под конкретные проекты, пишет "Обозрение".

Для тех, кого не испугал столь запутанный алгоритм, припасли еще один нюанс. Привлекать таким образом работников могут компании, подпадающие под определенные условия — имеющие более 250 сотрудников, с доходом более 2 млрд рублей. Либо претендентам нужно быть участниками национальных проектов. Пока не ясно, удастся ли строителям пройти по критериям как выполняющим госпрограмму по вводу жилья.

Механизм, созданный чиновниками, оказался настолько сложным, что застройщиков практически не заинтересовал. Об этом явно говорят цифры. «В настоящий момент на портале «Работа в России» заявки на привлечение иностранных граждан в рамках алгоритма представили пять работодателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства. Они заявили о необходимости привлечения 90 иностранных работников из Узбекистана и Таджикистана по профессиям: дробильщик, каменщик, подсобный рабочий и монтажник», — сообщила Ирина Никишина. Уточнить, какие именно работодатели подали заявки, в минтруда отказались, сославшись на конфиденциальность этих данных.

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Комментарии

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