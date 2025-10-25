Я нашел ошибку
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ
В Самарской области могут построить два новых завода
В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Самарской области могут построить два новых завода

25 октября 2025 15:27
106
В Самарской области могут построить два новых завода

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области опубликовало предложения для инвесторов. Они предполагают строительство двух новых заводов.

В частности, предлагается организовать производство катетеров. Представители агентства отмечают, что спрос на эти медицинские изделия растет на фоне увеличения продолжительности жизни, роста числа хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических) и расширения доступности медуслуг. При этом основную долю российского рынка занимает продукция иностранных производителей.

Также агентство предлагает бизнесменам построить завод по производству коллагена. Этот рынок чиновники тоже называют растущим за счет развития бьюти-индустрии и профилактической медицины, а также старения населения (люди старше 65 лет являются основным потребителем коллагена для здоровья суставов и костей). При этом спрос в основном покрывается продукцией иностранных производителей.

Среди преимуществ организации производства катетеров в Самарской области власти отмечают наличие Самарско-Тольяттинской агломерации с населением 2,7 млн человек, образовательной базы, предприятий-поставщиков сырья и разработчиков, а также оптимальных логистических маршрутов. Под проекты предлагаются площадки в особой экономической зоне "Тольятти", индустриальных парках "Преображенка" и "Чапаевск", что позволит получит налоговые льготы, пишет Волга-Ньюс.

В центре внимания
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
47
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
207
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
357
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
392
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
495
