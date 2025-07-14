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В Самарской области количество вакансий для «белых воротничков» уменьшилось на 21%

14 июля 2025 11:48
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В Самарской области количество вакансий для «белых воротничков» уменьшилось на 21%

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос работодателей в Самарской области за последние полгода и выяснили, что среди «белых воротничков» наблюдается более сложная ситуация на рынке труда, чем год назад – многие специальности стали профицитными и офисные сотрудники стали реже получать приглашения на собеседования.
 

В последние месяцы конкуренция среди «белых воротничков» растёт. «Белыми воротничками» называют офисных специалистов - маркетологов, бухгалтеров, специалистов по управлению персоналом, администраторов, консультантов, аналитиков и других специалистов.
 

«Согласно hh.индексу (метрика, отражающая среднее количество активных резюме на одну вакансию), за год показатель вырос почти в полтора раза. Если в апреле 2024 года он составлял около 3,7, то к маю 2025-го поднялся выше 5,9. Это означает, что на каждую вакансию «белых воротничков» теперь претендует гораздо больше кандидатов, чем год назад», - комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

 

 
 


Параллельно снижается количество вакансий. В июне 2025 года на hh.ru в целом по стране было опубликовано более 582 тыс. вакансий для белых воротничков — это на 25% меньше, чем годом ранее (в июне 2024-го их было более 777 тыс.). В Самарской области за первое полугодие 2025 года работодатели открыли 61,9 тыс. вакансий для офисных сотрудников, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (78,7 тыс.).
 

Медианные зарплаты в вакансиях для белых воротничков в целом по РФ за год выросли на 10 000 ₽ — с 70 300 ₽ в июне 2024-го до 81 300 ₽ в июне 2025-го. В Самарской области – на 9 700 ₽, с 58 500 ₽ до 68 200 ₽ соответственно. Номинально зарплаты выросли — и успели за официальной инфляцией. Но с учётом фактической инфляции и роста других расходов (аренда, транспорт, продукты) соискателям всё равно приходится ощущать давление рынка.
 

«Снижение количества вакансий и рост конкуренции — это реальность 2025 года, причины – охлаждение экономики и стабилизация рынка труда. Но даже в этих условиях можно повысить свои шансы на поиск работы, если вы относитесь к «белым воротничкам. Рынок стал более выборочным: важна не универсальность, а конкретная польза для бизнеса. Один продуманный отклик даёт больше, чем 50 шаблонных. Даже если вы не идеально подходите под вакансию — покажите, какую задачу умеете решать и какой результат приносите», - добавляет Альбина Султанова.

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