В Самарской области инвестору помогут присоединить производство к сетям газоснабжения

74

В областном правительстве состоялось заседание инвестиционного комитета под председательством заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Павла Финка. Участники рассмотрели вопрос компании-инвестора, в планах которого - создать экологичное производство с применением современных технологий переработки материалов.

У инициатора проекта возникли сложности во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией, а именно - со сроками технологического присоединения к сетям газоснабжения.

«Вместе с другими участниками инвесткомитета мы рассматриваем и решаем проблемные для инвесторов вопросы, возникающие на разных этапах реализации инвестиционных проектов, - пояснил Павел Финк. - И наша цель - находить оптимальные решения, которые позволят ускорить инвестиционный цикл, синхронизировать действия инвестора, органов исполнительной власти и других участников процесса».

По итогам заседания ресурсоснабжающая организация подготовит поэтапный план техприсоединения предприятия к сети.

«Наша команда будет держать вопрос на контроле и окажет компании-инвестору необходимое содействие на всех этапах реализации проекта», - акцентировал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Общий объем инвестиций в создание будущего производства составит 3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 250 рабочих мест.

В Самарской области большое внимание уделяется оперативному решению вопросов предпринимателей и инвесторов. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, с 1 сентября 2024 года в регионе запущен единый ресурс для обращений бизнеса. Сегодня он работает на базе портала «Госуслуги».

Направить свои вопросы можно в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», на портале Госуслуги, а также через виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?», который размещен на официальных ресурсах региона. Поддержка бизнеса в Самарской области ведется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.