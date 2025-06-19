В Самарской области хотят расширить перечень должностей IT-cпециалистов, имеющих право на компенсацию процентов по ипотечному кредиту

68

Как сообщалось ранее, в среду, 18 июня 2025 года, в открытом режиме прошло заседание Правительства Самарской области. Проект постановления Правительства, предложенный министерством цифрового развития и связи, предусматривает расширение перечня должностей IT-cпециалистов, имеющих право на компенсацию процентов по ипотечному кредиту. Перечень из 164 позиций дополняется 46-ю новыми должностями – как рядовыми (операторы по вводу данных, специалисты и консультанты в сфере IТ и информационной безопасности, менеджеры IТ-продуктов, техники по сбору и анализу цифрового следа), так и руководящими. Среди руководящих позиций – начальник отдела разработки, начальник службы информатизации, руководитель проекта, руководитель группы управления базами данных. По прогнозу министерства, число потенциальных получателей этой меры поддержки вырастет на 25%.

Критерии и требования к специалистам IТ-сферы, которые могут претендовать на эту меру поддержки, остаются прежними: возраст не более 44 лет, трудоустройство в аккредитованной организации, зарегистрированной на территории Самарской области, стаж работы не менее 6 месяцев. В течение года специалист получает компенсацию до 100 тысяч рублей от государства, на такую же сумму проценты по ипотеке компенсирует работодатель. Областной кабинет министров единогласно одобрил поправки.