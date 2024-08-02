В Самарской области формируется программа социально-экономического развития на 5 лет

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В Самарской области формируется программа социально-экономического развития Самарской области на 2024 – 2029 годы. По поручению врио губернатора Вячеслава Федорищева в муниципальных образованиях Самарской области проходят выездные стратегические сессии с участием широкой общественности. Их цель - общественное обсуждение основных направлений развития региона и сбор предложений в проект программы.

«Задача сейчас - подготовить максимально живую программу, исходящую из ежедневных потребностей людей. Поэтому работаем на местах, в каждом муниципальном образовании», - подчеркнул руководитель области.

Первая встреча состоялась в Тольятти 27 июля. Темой для обсуждения стали вопросы экологического благополучия и охраны окружающей среды.

1 августа в Сергиевском районе прошла стратегическая сессия, посвященная сохранению населения и повышению благополучия людей.

В повестке - самый широкий круг вопросов: повышение рождаемости, снижение бедности, развитие системы здравоохранения, популяризация здорового образа жизни, защита традиционных семейных ценностей, поддержка участников СВО и их близких. В сессии приняли участие руководители профильных министерств – социально-демографической и семейной политики, здравоохранения, культуры, спорта, а также общественники, многодетные семьи региона, представители Исаклинского, Кошкинского, Елховского, Челно-Вершинского, Шенталинского, Клявлинского, Камышлинского, Сергиевского районов, представители самарского филиала госфонда «Защитники Отечества».

«Почему это важно для нас, простых жителей, многодетных семей, семей участников СВО? Для нас важно, чтобы к нашему мнению прислушивались, принимали во внимание наши идеи и предложения по поводу всего, что происходит в стране, в регионе, во всем, что касается специальной военной операции, развития семейной политики», - поделилась многодетная мать Надежда Мухутдинова.

«В ходе стратегических сессий мы анализируем стратегию социально-экономического развития региона, смотрим, что работает, а что не эффективно, с учётом мнения жителей формируем новую стратегию, включая предложения, которые будут работать на повышение качества жизни наших граждан», - отметила министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.

Все предложения, выработанные в результате общественных обсуждений, наравне с теми, что поступают онлайн от жителей региона, войдут в проект программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие 5 лет.