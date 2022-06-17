В Самаре закроется магазин спорттоваров «Декатлон»

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К концу июня в Самаре прекращает работу один из крупных спортивных дискаунтеров. Речь идет о магазине «Декатлон».

— Магазин работает до 26 июня. Потом закрывается насовсем, — рассказали 63.RU сотрудники магазина.

В Самаре «Декатлон» расположен по адресу Московское шоссе, 13. Магазин этой сети работает и в Тольятти — на Южном шоссе, 2.

В конце марта 2022 года магазин приостанавливал свою деятельность из-за санкций, введенных в отношении России. Об этом официально объявляли владельцы сети.

— В соответствии с договоренностями мы продолжим поддерживать 2500 сотрудников, которые работают в компании с 2006 года, — заявляли тогда бизнесмены.

О закрытии «Декатлона» в Самаре официальной информации нет ни на сайте магазина, ни в соцсетях. Однако известно, что магазины сети в ближайшее время закроются и в других городах России, пишет 63.ру.