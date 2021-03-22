В Самаре вырос спрос на комнаты

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За год спрос на приобретение комнат в стране (февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) вырос в среднем на 13%, отмечают аналитики Авито Недвижимости.

При этом интерес к долгосрочной аренде за этот период изменился не существенно, снизившись менее чем на 2%. Как правило, комнаты привлекают как покупателей, так и арендодателей своей высокой ценовой доступностью. Так, в минувшем феврале такое жилье можно было приобрести в среднем за 578 000 рублей, а арендовать примерно за 9 000 рублей в месяц. В Самаре спрос на покупку комнат увеличился на 11%, в то же время их средняя стоимость снизилась на 1% и составила 41 111 руб./кв.м.

В 2020 году спрос на российском рынке купли-продажи вырос практически во всех сегментах. Не стали исключением из общего тренда и комнаты. Так, в феврале 2021 года спрос на их покупку в целом по стране превысил уровень февраля 2020 года на 13%.

Рост спроса на приобретение комнат оставался стабильным в подавляющем большинстве регионов в течение предыдущего года. За год (февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) заметнее всего увеличилась востребованность комнат в Крыму (в Симферополе — в 1,8 раза, в Севастополе — в 1,4 раза), в ряде сибирских городов (в полтора раза — в Новосибирске, в 1,4 раза — в Омске), а также в Москве (в полтора раза) и Санкт-Петербурге (+28%). Спрос на долгосрочную аренду комнат в среднем по стране при этом изменился за год незначительно (-2%). Интерес к покупке комнат в Самаре вырос на 11%, а к аренде — снизился на 20%.

При этом количество продаваемых комнат по состоянию на февраль 2021 г. (по сравнению с показателями прошлого года) снизилось на 15% — похожая динамика наблюдалась практически во всех крупных городах России. В Самаре количество объявлений о продаже сократилось на 21%, а об аренде — на 34%.

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