Я нашел ошибку
Главные новости:
Пьяным за руль: за два дня в Самарской области выявили 74 нетрезвых водителя
Пьяным за руль: за два дня в Самарской области выявили 74 нетрезвых водителя
В России могут вырасти ставки по ипотеке
В России могут вырасти ставки по ипотеке
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
В Самаре вырос спрос на комнаты
В Самаре вырос спрос на комнаты
На 22 марта в Самарском регионе подтверждено 203 новых случая коронавируса
На 22 марта в Самарском регионе подтверждено 203 новых случая коронавируса
Дистанционных работников предложили освободить от вакцинации в пандемию
Дистанционных работников предложили освободить от вакцинации в пандемию
Драка слонов в казанском цирке попала на видео
Драка слонов в казанском цирке попала на видео
Иван Ургант заболел коронавирусом
Иван Ургант заболел коронавирусом
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.48
EUR 88.43
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре вырос спрос на комнаты

22 марта 2021 13:39
76
В Самаре вырос спрос на комнаты

За год спрос на приобретение комнат в стране (февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) вырос в среднем на 13%, отмечают аналитики Авито Недвижимости.

При этом интерес к долгосрочной аренде за этот период изменился не существенно, снизившись менее чем на 2%. Как правило, комнаты привлекают как покупателей, так и арендодателей своей высокой ценовой доступностью. Так, в минувшем феврале такое жилье можно было приобрести в среднем за 578 000 рублей, а арендовать примерно за 9 000 рублей в месяц. В Самаре спрос на покупку комнат увеличился на 11%, в то же время их средняя стоимость снизилась на 1% и составила 41 111 руб./кв.м.

В 2020 году спрос на российском рынке купли-продажи вырос практически во всех сегментах. Не стали исключением из общего тренда и комнаты. Так, в феврале 2021 года спрос на их покупку в целом по стране превысил уровень февраля 2020 года на 13%.

Рост спроса на приобретение комнат оставался стабильным в подавляющем большинстве регионов в течение предыдущего года. За год (февраль 2021 г. к февралю 2020 г.) заметнее всего увеличилась востребованность комнат в Крыму (в Симферополе — в 1,8 раза, в Севастополе — в 1,4 раза), в ряде сибирских городов (в полтора раза — в Новосибирске, в 1,4 раза — в Омске), а также в Москве (в полтора раза) и Санкт-Петербурге (+28%). Спрос на долгосрочную аренду комнат в среднем по стране при этом изменился за год незначительно (-2%). Интерес к покупке комнат в Самаре вырос на 11%, а к аренде — снизился на 20%.

При этом количество продаваемых комнат по состоянию на февраль 2021 г. (по сравнению с показателями прошлого года) снизилось на 15% — похожая динамика наблюдалась практически во всех крупных городах России.  В Самаре количество объявлений о продаже сократилось на 21%, а об аренде — на 34%. 

Фото pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
22 марта 2021  13:43
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
37
Около Фабрики-кухни в Самаре появятся крытый каток и гостиница
22 марта 2021  11:04
Около Фабрики-кухни в Самаре появятся крытый каток и гостиница
Строительство
178
Автобусов №480 в Самаре все-таки станет больше
22 марта 2021  10:49
Автобусов №480 в Самаре все-таки станет больше
Транспорт
275
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
21 марта 2021  13:23
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
490
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
580
Весь список