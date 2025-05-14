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В Самаре в апреле снизился объем предложений на вторичном рынке жилья

14 мая 2025 10:12
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В Самаре в апреле снизился объем предложений на вторичном рынке жилья

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в апреле 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно выросла в цене. Стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась в среднем по миллионникам на 0,7% — до 142 000 рублей. Небольшой рост медианной цены метра сопровождался увеличением предложения — на 4,3% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам.

В Самаре медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 117 000 рублей, увеличившись за месяц на 0,6%. При этом количество доступных предложений сократилось на 3,2%. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в апреле, с учетом всех классов и типов комнатности, составила 5,9 млн рублей, а медианная площадь лота в Самаре составляет 49,8 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+3,4% — до 106 000 рублей), на втором месте — Ростов-на-Дону (+1,8% — до 123 000 рублей), на третьем — Екатеринбург (+1,4% — до 125 000 рублей) и Челябинск (+1,4% — до 99 000 рублей).

Небольшое снижение цен, близкое к стагнации (до 0,5%), на вторичном рынке зафиксировано только в 2 из 16 российских мегаполисов — в Нижнем Новгороде (-0,5% — до 139 000 рублей) и Красноярске (-0,4% — до 122 000 рублей). Остальные 10 миллионников в течение месяца показали небольшой рост в диапазоне от 0,2% (в Санкт-Петербурге и Омске) до 1% (в Москве).

«В преддверии лета вторичный рынок показывает некоторое оживление, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — На фоне стагнации ключевой ставки, которая продолжается уже полгода, собственники начали постепенно повышать цены на свои объекты. Это связано с тем, что ожидания большинства игроков на рынке связаны скорее со скорым началом цикла снижения ставки, чем с дальнейшим сохранением текущего уровня. Также стоит отметить, что рост стоимости вторичного жилья менее чем на 1% за месяц — это показатель, который не превышает уровень текущей инфляции».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1% за месяц — до 359 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,2% — до 214 000 руб./кв. м), Казань (+0,6% — до 186 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (-0,5% — до 139 000 руб./кв. м) и Екатеринбург (+1,4% — до 125 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются в Челябинске (+1,4% — до 99 000 руб./кв. м) и Волгограде (+0,3% — до 96 000 руб./кв. м).

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