В Самаре спустили на воду новое судно технического флота

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
Участие бесплатное!
В Самаре отметят Международный день йоги
Чемпионат проходит в Генуе. 
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией.
Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания для проведения монтажа модульной конструкции.
Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе
В Управлении Росреестра СО прошел брифинг, на котором рассматривались самые актуальные вопросы деятельности ведомства, были обозначены приоритетные задачи на текущий год.
Росреестр СО: в центре внимания – комплексные кадастровые работы
Следующим шагом в развитии программы станет запуск детского ПДС – нового инструмента, который поможет семьям планировать будущее своих детей.
На ПМЭФ обсудили будущее долгосрочных сбережений: Самарская область примет участие в новом проекте
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре спустили на воду новое судно технического флота

20 июня 2025 15:29
120
Судно предназначено для разработки карьеров, добычи речного песка и песчанно-гравийных смесей, разработки траншей, дноуглубления и создания гидротехнических сооружений.

19 июня на судостроительной верфи города Самара состоялся торжественный спуск судна технического флота - несамоходного дизельного земснаряда. Судно предназначено для разработки карьеров, добычи речного песка и песчанно-гравийных смесей, разработки траншей, дноуглубления и создания гидротехнических сооружений.

«Самара всегда славилась своими судостроительными традициями, и сегодня мы видим, как эти традиции продолжают жить и развиваться. Особенно важно то, что новый земснаряд будет задействован в таких важных работах как разработка карьеров, добыча песка и создание гидротехнических сооружений. Это напрямую влияет на развитие и города, и области. Благодарю коллектив компании «Нефтефлот» за профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Уверен, новый земснаряд станет надежным помощником в решении важных производственных задач. Желаю экипажу будущего судна безопасной работы, а предприятию – дальнейшего развития и новых достижений!» - сказал глава города Самара Иван Носков. 

Земснаряд, спроектированный Ростовским ЦПКБ «Стапель», будет эксплуатироваться в Волго-Камском бассейне. На судне предусмотрена работа экипажа из 17 человек. Земснаряд способен разрабатывать траншеи глубиной до 30 метров, кроме того, на нем создана сортировочная фабрика, отделяющая различные земляные породы друг от друга непосредственно на борту.

«Спуск нового судна на воду – это всегда большое событие. И важно, что мероприятие на ЗАО «Нефтефлот» стало знаковым не только для всех сотрудников предприятия, но и для ребят из Кировска и Луганска, которые проводят в Самаре часть летних каникул. Это стало возможным благодаря Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, которая уже третий год подряд приглашает подрастающее поколение в регион и организует развлекательную программу. Благодарю всех, кто разделил с нами это событие, работаем на благо судостроительства Самарской области!» - сказал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Отметим, что контракт на строительство и поставку земснаряда заключен между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

 

фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
20 июня 2025, 16:56
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис. Здравоохранение
48
Участие бесплатное!
20 июня 2025, 16:49
В Самаре отметят Международный день йоги
Участие бесплатное! Общество
71
Чемпионат проходит в Генуе. 
20 июня 2025, 16:38
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Чемпионат проходит в Генуе.  Спорт
50
В центре внимания
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
20 июня 2025  16:11
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
93
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны.
20 июня 2025  14:23
На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве
188
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
126
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
142
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
20 июня 2025  11:51
В ГУФССП России по Самарской области заработает «горячая линия» для военнослужащих
155
Весь список