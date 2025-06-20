В Самаре спустили на воду новое судно технического флота

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19 июня на судостроительной верфи города Самара состоялся торжественный спуск судна технического флота - несамоходного дизельного земснаряда. Судно предназначено для разработки карьеров, добычи речного песка и песчанно-гравийных смесей, разработки траншей, дноуглубления и создания гидротехнических сооружений.

«Самара всегда славилась своими судостроительными традициями, и сегодня мы видим, как эти традиции продолжают жить и развиваться. Особенно важно то, что новый земснаряд будет задействован в таких важных работах как разработка карьеров, добыча песка и создание гидротехнических сооружений. Это напрямую влияет на развитие и города, и области. Благодарю коллектив компании «Нефтефлот» за профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Уверен, новый земснаряд станет надежным помощником в решении важных производственных задач. Желаю экипажу будущего судна безопасной работы, а предприятию – дальнейшего развития и новых достижений!» - сказал глава города Самара Иван Носков.

Земснаряд, спроектированный Ростовским ЦПКБ «Стапель», будет эксплуатироваться в Волго-Камском бассейне. На судне предусмотрена работа экипажа из 17 человек. Земснаряд способен разрабатывать траншеи глубиной до 30 метров, кроме того, на нем создана сортировочная фабрика, отделяющая различные земляные породы друг от друга непосредственно на борту.

«Спуск нового судна на воду – это всегда большое событие. И важно, что мероприятие на ЗАО «Нефтефлот» стало знаковым не только для всех сотрудников предприятия, но и для ребят из Кировска и Луганска, которые проводят в Самаре часть летних каникул. Это стало возможным благодаря Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, которая уже третий год подряд приглашает подрастающее поколение в регион и организует развлекательную программу. Благодарю всех, кто разделил с нами это событие, работаем на благо судостроительства Самарской области!» - сказал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Отметим, что контракт на строительство и поставку земснаряда заключен между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

фото: администрация Самары