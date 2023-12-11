в Самаре спрос на квартиры в новостройках вырос на 12% за год

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В то же время предложение на первичном рынке Самары на «Авито Недвижимости» по сравнению с ноябрем 2022 года уменьшилось на 23%, а квартиры подорожали на 9%.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги ноября 2023 года на первичном рынке жилья в 33 городах страны. За год спрос на квартиры в новостройках вырос на 21%, предложение — на 46%, а цены — на 8% по стоимости за объект и на 6% в пересчете за квадратный метр. На фоне повышения интереса к первичному рынку сроки экспозиции по сравнению с ноябрем 2022 года тоже сократились — теперь квартиры в новостройках находят своих покупателей на «Авито» на 13% быстрее.

Спрос на новостройки за год вырос в 24 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Самый заметный рост — в Омске (+87%), Краснодаре (+81%), Брянске (+80%), Екатеринбурге (+61%) и Калининграде (+55%). В Москве интерес к новому фонду повысился более, чем на треть, в Санкт-Петербурге — сокращение спроса на 18%. Сильнее падение наблюдается только в Барнауле (-20%) и Саратове (-23%).

Предложение на первичном рынке за год увеличилось в 27 из 33 городов. По сравнению с ноябрем 2022 года в Краснодаре количество доступных для приобретения объектов в новостройках утроилось, в Рязани — выросло в 2,5 раза, в Тюмени — в 2,3 раза, в Калининграде — почти в два раза. В Москве предложение сократилось на 8%, а в Санкт-Петербурге на столько же процентов увеличилось.

«Стоит отметить, что средний срок экспозиции квартир сократился в 20 из 33 городов за год. В большинстве локаций квартиры покупают быстрее, чем в ноябре 2022 года. Самый короткий срок «жизни» объявления в Челябинске (71 день в среднем), Сочи (72 дня), Воронеже (84 дня), Ставрополе и Краснодаре (по 93 дня). В Москве среднее время экспозиции объекта составляет 122 дня — это на 8% меньше, чем год назад. В Санкт-Петербурге квартиры в новостройках ждут своих покупателей в среднем 228 дней — это на 15% меньше ноября 2022 года, но всё равно больше других городов исследования», — комментирует Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Цены на объекты в новостройках выросли в 28 из 33 городов по сравнению с ноябрем 2022 года. Сокращение стоимости наблюдалось в Новосибирске (-6%), Севастополе (-2%), Симферополе и Санкт-Петербурге (-1% в обоих), в Туле цены не изменились. В топ-3 наиболее доступных локаций по результатам ноября 2023 года вошли Саратов, Ижевск и Тула. В этих городах объект в новостройке в среднем обойдется в 4,3, 4,4 и 4,5 млн рублей соответственно. Самые дорогие квартиры на первичном рынке расположены в Москве (16,3 млн рублей), Сочи (11,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (9,1 млн рублей).