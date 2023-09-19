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В Самаре состоялось открытие выставки-форума «Промышленный салон»
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В Самаре состоялось открытие выставки-форума «Промышленный салон»

19 сентября 2023 17:44
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Будут проходить многоформатные мероприятия по темам: импортозамещение, новые меры государственной поддержки, возможности нацпроекта «Производительность труда».

Сегодня, 19 сентября 2023 года, в выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 21-я специализированная выставка-форум «Промышленный салон». Проект проходит при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области, Союза машиностроителей России, Торгово-промышленной палаты Самарской области.

В этом году деловая программа выставки посвящена оборонно-промышленному комплексу. В рамках деловой программы Поволжского «Форума 1315» состоятся рабочие встречи руководства оборонных предприятий Поволжья с представителями государственных структур, имеющих отношение к Гособоронзаказу, институтам развития промышленности, теме реализации 5-летнего плана технического перевооружения предприятий за счет средств господдержки.

География экспонентов достаточно широка – это более 20 предприятий из Москвы, Санкт- Петербурга, Ижевска, Челябинска, Тольятти, Рязани и Самары, а гости – из 13 разных регионов России.

– На выставке свои возможности демонстрирует более полусотни единиц техники. Завтра к нам приедут участники из Китая. Они продемонстрируют возможности своего оборудования, востребованного нашей промышленностью, – прокомментировал генеральный директор Выставочного комплекса «Экспо-Волга» Андрей Левитан. – Очень важно, что Самара является центром промышленности всей страны – это видно и в экспозиции, и по составу посетителей, и по уровню представителей этого форума.

Участники выставки – это производители и поставщики оборудования для металлообработки – продемонстрируют высокомощные лазерные станки для резки листового металла, лазерные станки для резки труб, листогибочные прессы, установки лазерной сварки и другое оборудование и технологии для производственных предприятий.

Выставка на протяжении многих лет остаётся одной из ключевых площадок Самарской области для развития деловых отношений между представителями бизнеса, органов власти и науки. А в условиях санкционной агрессии по отношению к нашей стране, она становится еще более востребованной и актуальной.

– Приятно видеть большое количество экспонентов. Это говорит о том, что активность машиностроительного сообщества увеличилась. Подтверждение этому – тот факт, что несмотря на санкционное давление недружественных стран, в этом году у нас уже отмечена положительная динамика по индексу промышленного производства.
Это вселяет оптимизм и говорит о том, что совместными усилиями мы выстроим все логистические цепочки, наладим импорт из дружественных стран и преодолеем все барьеры. А самое главное, я не сомневаюсь, что совместно с трудовыми коллективами, руководителями предприятий, мы выполним все задачи, которые ставит перед нами государство и глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, – сказал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области – руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

Своими впечатлениями поделились и участники выставки.

– Номенклатура этой выставки закрывает все потребности машиностроительного комплекса, то есть все виды обработки: токарная, фрезерная, лазерная резка. Очень много современного многоосевого оборудования. Поэтому нам, как участникам выставки, очень полезно встретится с коллегами и обсудить острые проблемы обеспечения технологического суверенитета, – прокомментировал директор департамента стратегического развития Московского ГТУ «СТАНКИН» Константин Еленев.

Выставка-форум продлится еще три дня. В течение этих дней будут проходить многоформатные мероприятия по темам: импортозамещение, новые меры государственной поддержки, возможности национального проекта «Производительность труда», расширение логистических каналов и международных, межрегиональных кооперационных связей, цифровизация и роботизация, возможности перехода на отечественное программное оборудование.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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