В Самаре состоялось открытие выставки-форума «Промышленный салон»

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21 сентября в выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 20-ая юбилейная выставка «Промышленный салон». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области, Союза машиностроителей России, Торгово-промышленной палаты Самарской области.

География участников достаточно широка – это 28 предприятий из Московской, Ленинградской, Липецкой, Уральской, Пермской областей, республик Белоруссии и Казахстана. Кроме того, впервые на выставке – экспозиции Самарского Фонда развития промышленности и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

«Промышленный салон» открылся в непростой момент, когда от работы отечественной промышленности напрямую зависит безопасность страны. Выработка и принятие эффективных решений по поддержке предприятий, бизнеса и жителей, повышению устойчивости экономики находятся на постоянном контроле Правительства области и главы региона Дмитрия Азарова. Ряд предприятий Самарской области включён в федеральный список системообразующих, для них введены отраслевые меры поддержки. За последние годы Самарская область во всех сферах сформировала новые компетенции, что позволяет принимать активное участие в импортозамещении.

«Нам удалось перестроить и свою работу, и работу экономики региона, дать дополнительный импульс для развития наших предприятий, для насыщения рынка товарами собственного производства. У Самарской области значительный потенциал как для того, чтобы преодолеть существующие сложности, так и для того, чтобы открыть новые возможности», — отмечал Дмитрий Азаров на одном из заседаний оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Выставка на протяжении многих лет остаётся одной из ключевых площадок Самарской области для развития деловых отношений между представителями бизнеса, органов власти и науки. А в условиях «новой реальности» она становится еще более востребованной и актуальной. «Промышленный салон» позволяет предпринимателям наглядно демонстрировать современные тенденции в металлообработке, машиностроении, сварочном оборудовании, научных разработках вузов.

— Все экспозиции и участники выставки, я уверен, отражают нацеленность региона и страны на выполнение поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по достижению технологического суверенитета России. Таким образом, деловая программа выставки является эффективным инструментом для решения комплекса злободневных задач, связанных с импортозамещением, — отметил в приветственном слове министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

В этом году форум разделен на три тематических дня.

Первый день будет посвящен общим положениям в промышленной индустрии: экономический рост в условиях новой реальности, расширение логистических каналов, инвестиционные проекты, направленные на поддержание предприятий, кредитные каникулы и прочее. Второй день будет посвящен цифровизации и роботизации, возможностям перехода на отечественное ПО и импортонезависимости в целом. Темой завершающего дня форума станет производственная безопасность и обучение сотрудников.

«Контингент участников здесь регулярно, из года в год меняется. Сегодня, например, очень много представлено оборудования немеханической обработки, а именно ультразвуковая, лазерная. Форум становится всё более предметным, это позволяет ликвидировать пробелы в узконаправленных технологических местах производственных вопросах в том числе, поэтому ожидания позитивные», — поделился участник выставки из Самарской области Денис Левашкин.

«Интересна выставка тем, что в России промышленность растёт сейчас, есть востребованность по лазерным станкам, и мы готовы помочь в этом нашим потенциальным клиентам», — прокомментировал участник выставки из Санкт-Петербурга Антон Волков.

Выставка-форум продлится еще три дня.

Фото: пресс-служба правительства СО