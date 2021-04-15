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В Самаре состоялось открытие Поволжского энергетического форума и выставки «Энергетика и ЖКХ» 2021

15 апреля 2021 18:28
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Мероприятие проходит ежегодно на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» и включает трехдневную деловую программу. 

В Самаре состоялось открытие Поволжского энергетического форума и выставки «Энергетика и ЖКХ» 2021. Мероприятие проходит ежегодно на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» и включает трехдневную деловую программу. 

В первый день форума свои разработки и достижения представили десятки крупнейших энергетических компаний Самары и соседних городов, среди них, «Россети-Волга», «Т плюс» и другие. Также были проведены конференции, рабочие встречи и семинары. Участники обсудили вопросы внедрения технологий энергосбережения, развития отрасли энергетики в целом. Активные участники Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» были отмечены наградами.

Отдельная сессия была посвящена теме реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» в Самарской области. На пленарном заседании речь шла о федеральных проектах «Формирование комфортной городской среды», «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». «Нацпроекты помогают улучшить качество жизни людей – сделать чище воду, обустроить общественные территории, где с большим комфортом можно будет отдыхать, заниматься спортом, играть с детьми, – подчеркнул министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов. – Показатели нашего региона в нацпроектах были отмечены на федеральном уровне – по итогам 2020 года индекс качества городской среды у нас повысился на 7%». 

В экспозиции мероприятия всем участникам была представлена выставка, посвященная реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», которая наглядно продемонстрировала как изменились общественные пространства благодаря национальному проекту. Напомним, что за последние три года в регионе было благоустроено 1024 дворовых территории и 477 общественных пространств. В текущем году в губернии новый облик получат 295 дворовых территорий и 156 общественных пространств. 

Национальные проект «Жилье и городская среда» - это прежде всего формат современных, благоустроенных пространств с учетом мнения жителей. Сейчас городская среда претерпевает значительные изменения, появляются набережные, скверы, парки, бульвары. Принять решение как будет выглядеть то или иное общественное пространство может каждый житель. Для этого с 26 апреля будет проходить онлайн-голосование за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2022 году. Выбрать территории можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru до 30 мая. В голосовании примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

Работа форума и выставки продлится до 16 апреля. Участников ждут оживленные дискуссии, работа тематических секций. В заключительный день состоится Олимпиада по охране труда среди энергетических компаний.

 

Теги: Акценты В центре внимания

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