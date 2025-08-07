Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов 
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
В Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
В МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
В Самаре сохраняется незначительный рост цен на вторичном рынке

7 августа 2025 10:24
73
в Самаре сохраняется незначительный рост цен на вторичном рынке

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость продемонстрировала стагнацию цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 143 000 рублей (+0,3% к июню). При этом объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился — на 1%.

В Самаре в июле медианная стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась на 0,6% до 117 000 рублей. Объем предложения также незначительно вырос (+0,6%). Медианная полная стоимость готовой квартиры в городе в июле составила 5,8 млн рублей, а медианная площадь – 49,7 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Москва (+1,6% до 368 000 руб), на втором месте — Пермь (+1,2% до 111 000 руб), на третьем — Санкт-Петербург (+1,1% до 219 000 руб).

Динамика цен, близкая к стагнации (колебания от -0,5% до +0,5%), на вторичном рынке зафиксирована в 7 из 16 российских мегаполисов — в Воронеже (+0,5% до 106 000 рублей), Новосибирске (+0,4% до 123 000 рублей), Красноярске (-0,1% до 121 000 рублей), Челябинске (-0,2% до 99 000 рублей), Ростове-на-Дону (-0,2% до 123 000 рублей) и в Волгограде (-0,5% до 95 000 рублей). В Казани цена не изменилась (187 000 рублей).

«В июле вторичный рынок оставался в фазе стагнации: медианная стоимость метра и объем предложения почти не изменились, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — При этом мы наблюдаем оживление спроса: с июня, когда ключевая ставка начала снижаться, просмотры карточек объявлений о продаже готовых квартир, а также просмотры телефонных номеров продавцов этих квартир начали расти: в июле относительно мая в целом по стране рост просмотров контактов продавцов составил 14,3%. Проще говоря, мы наблюдаем эффект отложенного спроса: начало цикла снижения ставки может сигнализировать покупателям о возможности рефинансирования кредита в будущем, что побуждает их к более активным действиям. Вероятно, с началом осеннего сезона активность на вторичном рынке будет и далее восстанавливаться».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (368 000 руб/кв. м), Санкт-Петербург (219 000 руб/кв. м), Казань (187 000 руб/кв. м), Нижний Новгород (141 000 руб/кв. м) и Екатеринбург (127 000 руб/кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Волгограде (95 000 руб/кв. м) и Челябинске (99 000 руб/кв. м).

