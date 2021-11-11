В Самаре собираются открыть новый рынок

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В Самаре на публичных слушаниях обсудят планы по созданию новой торговой точки. В микрорайоне Волгарь собираются открыть рынок.

— Заявка поступила от ООО «Рубин». Компания попросила разрешение на использование земельного участка на улице Осетинской площадью 3372 кв. метра под рынок, — указано в сообщении мэрии Самары.

Публичные слушания продлятся до 20 ноября. Ознакомиться с материалами можно в Департаменте градостроительства Самары. Экспозиция размещена в холле первого этажа здания на улице Галактионовской, 132. Там же можно оставить свои предложения и замечания, но только в срок до 16 ноября.

Собрание участников публичных слушаний назначили на 16 ноября. Оно пройдет в концференц-зале департамента на улице Галактионовской, 132. Начало — в 17:30.

Судя по карте, рынок будет расположен неподалеку от нового торгового центра, пишет 63.ру.