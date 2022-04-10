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В Самаре снова появился сахар, правда, более дорогой

10 апреля 2022 11:24
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В Самаре снова появился сахар, правда, более дорогой

На полках магазинов снова появился сахар, правда, более дорогой. Именно с помощью повышения цен удалось отрегулировать ажиотажный спрос, который наблюдался на сладкую приправу в марте-апреле этого года. Упаковки сахара уже лежат в крупных торговых сетях, а массовых закупок и сражений за него больше не наблюдается.

В начале марта ситуация со сладким продуктом встала неожиданно остро: полки пустели стремительно, хотя в правительстве заявляли, что проблем с запасом и поставками нет, было завезено даже большее количество, чем раньше, дефицита сахара не было и быть не могло. Грузчики, работающие в крупных торговых сетях, делились видео, на которых было видно огромные мешки с запасами, однако в залах магазинов разворачивались настоящие поля сражений за продукт. 

Представители Федеральной антимонопольной службы проверили всю цепочку поставки сахара от поставщиков до покупателей. Было заведено несколько уголовных дел на производителей: некоторые придерживали продукцию на складах, тем самым поддерживая ажиотаж. Однако в ведомстве без энтузиазма отнеслись к идее установить государственную цену на сахар, так как это могло бы привести к полному исчезновению продукта с полок магазинов, пишет ГТРК Самара.

Рынок отрегулировал сам себя, по конкурентным законам - установленная цена в примерно 90 рублей смогла сдержать ажиотаж. Сейчас дешевле всего можно приобрести сахар в магазинах "Ашан", килограмм стоит 89 рублей. "Пятерочка" предлагает сладкий продукт по 95 рублей с "красным" акционным ценником, торговая сеть "Магнит" установила цену в 93 рубля. "Лента" просит за сахар 99 рублей, но по акции он стоил 70 и полки стремительно опустошались. В небольших несетевых магазинах цена на килограмм сладкого песка варьируется от 85 до 120 рублей.

Эксперты утверждают, что рано или поздно цены вернутся на прежний более низкий уровень. Ожидать этого следует осенью - именно тогда начинается производственный цикл у сахарных заводов. Как только будет произведено достаточное количество сладкого продукта, он будет сразу попадать на полки магазинов, так как держать его "про запас" будет просто невыгодно ни поставщикам, ни производителям. 

Министерство сельского хозяйства не ожидает в этом году неурожая сахарной свеклы. Поэтому покупателям нужно подождать осени, надеяться на благоразумное ценообразование производителей и продавцов, а также на правила конкурентной экономики. 

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