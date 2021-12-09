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В Самаре прекратили работу по присоединению Кошелев-парка к городу

9 декабря 2021 13:44
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В Самаре прекратили работу по присоединению Кошелев-парка к городу

Инициатива администрации Самары по включению микрорайона Кошелев-парк в состав города не получила развития. Как 63.RU сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений, работа по ней прекращена, и на это была веская причина.

Обсуждение вопроса велось с 2019 года. Изначально региональное правительство планировало включить в состав Самары микрорайоны Южный город и Кошелев-парк. Сейчас оба территориально относятся к Волжскому району. При одобрении идеи объединения Южный город стал бы частью Куйбышевского района Самары, Кошелев-парк — Красноглинского района.

— Эти микрорайоны строили при больших объемах государственной поддержки по региональной программе о развитии жилищного строительства. Дома — многоквартирные, а зачастую и многоэтажные с лифтами. Жители заняты преимущественно несельскохозяйственными видами деятельности, и многие ежедневно ездят на работу в Самару. Учитывая масштабы застройки, предполагалось, что развитие инфраструктуры микрорайонов — коммунальной, дорожной, транспортной, социальной — будет увязано с развитием Самары. К тому же Южный город находится в том же радиусе от исторического центра, что и 116-й километр Куйбышевского района, а Красноглинский район включает в себя более северные территории, чем Кошелев-парк — в частности, микрорайон Крутые Ключи и поселок Береза, — объяснял тогда глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

По его словам, бюджеты поселений Лопатино и Смышляевка, в состав которых сейчас входят Южный город и Кошелев-парк, не потянут обслуживание микрорайонов.

— К примеру, стоимость только зимнего содержания дорог в Кошелев-парке составляет около 88 миллионов рублей в год, а это 60% всего годового бюджета Смышляевки. Сейчас эти расходы несет застройщик, но это лишь временное решение. Муниципалитет с этой задачей не справляется. Подобная ситуация и в Южном городе, — говорил глава правительства.

Власти рассчитывали, что за счет финансовых возможностей Самары получится еще более развить микрорайоны, а именно:

  • улучшить обеспечение общественным транспортом и снизить плату за проезд за счет использования социальной и транспортной карт, льгот для ветеранов, инвалидов;
  • повысить качество жизни за счет строительства коммунальной, инженерной и дорожной инфраструктуры, которая будет соответствовать стандартам крупных городов;
  • развивать социальную инфраструктуру — сейчас расходы на коммунальные услуги учреждений культуры, спорта, дополнительного образования ограничены из-за затрат на другие направления развития Волжского района.

Однако бурного восторга у жителей она не вызвала. В Южном городе и вовсе разразился скандал. Жители Южного города высказали опасения, что новый статус повлечет немало негативных последствий. Во-первых, могут увеличиться тарифы на услуги ЖКХ: электроэнергию и газ. Во-вторых, из-за присоединения местные учителя и врачи могут лишиться льгот, предусмотренных программами «Сельский доктор» и «Сельский учитель». В-третьих, изменятся расходы на оплату детских садов и полисов ОСАГО.

В итоге работу по включению микрорайона в состав Самары остановили. Что касается Кошелев-парка, то мэр Самары Елена Лапушкина запустила процесс в марте 2020 года. Она отправила предложение о включении микрорайона в состав города депутатам. Реакция жителей не заставила себя ждать. Появились сторонники и противники идеи. Первые требовали объяснения причин. Вторые заявили, что надеются на решение проблем Кошелев-парк за счет Самары, в том числе транспортных.

Но тут началась пандемия коронавируса, и вопрос расширения границ города оказался в подвешенном состоянии. Власти планировали вернуться к его обсуждению после улучшения эпидемиологической обстановки. Но в итоге всё сошло на нет.

— Администрация Самары направила свою инициативу представительным органам (депутатам) заинтересованных муниципальных образований. Но положенных по закону публичных слушаний по этому вопросу не было. Провести их не удалось из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе на фоне распространения коронавируса. Поэтому работы по мероприятию прекращены, — пояснили 63.RU в министерстве.

 

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