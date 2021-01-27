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В Самаре перенесли сроки открытия IT-парка

27 января 2021 12:49
58
В Самаре перенесли сроки открытия IT-парка

Рабочие проводят внутреннюю отделку здания IT-парка в Самаре. Открытие запланировано на май 2021 года. Об этом 63.RU рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Сроки открытия IT-парка несколько раз переносили. По словам Константина Преснякова, сказалась пандемия коронавируса.

— Рабочие не уложились в сроки из-за коронавирусных ограничений. Но здание не бросили. Осталось доделать отделку. При этом объект полностью подключен к инженерным сетям, — сообщил Константин Пресняков.

Но территория продолжит развиваться. Среди ближайших планов — создание парковки на 750 мест. В перспективе инфраструктура станет более насыщенной. 

— Офисы в здании уже забронировали многие IT-компании. Мы надеемся, что такое соседство сподвигнет их на создание совместных крупных проектов. И сейчас наши ребята работают и на российском, и на мировом рынках. Например, среди клиентов самарских IT-специалистов есть авиакомпания Emirates Airlines и Джастин Бибер, а также лондонское такси. Для последнего делали систему приема заказов и оценки водителей. Была внедрена еще до Uber, — сказал Константин Пресняков.
При этом, по словам чиновника, компании нуждаются в большом количестве специалистов.

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Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
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