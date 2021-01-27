В Самаре перенесли сроки открытия IT-парка

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Рабочие проводят внутреннюю отделку здания IT-парка в Самаре. Открытие запланировано на май 2021 года. Об этом 63.RU рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Сроки открытия IT-парка несколько раз переносили. По словам Константина Преснякова, сказалась пандемия коронавируса.

— Рабочие не уложились в сроки из-за коронавирусных ограничений. Но здание не бросили. Осталось доделать отделку. При этом объект полностью подключен к инженерным сетям, — сообщил Константин Пресняков.

Но территория продолжит развиваться. Среди ближайших планов — создание парковки на 750 мест. В перспективе инфраструктура станет более насыщенной.

— Офисы в здании уже забронировали многие IT-компании. Мы надеемся, что такое соседство сподвигнет их на создание совместных крупных проектов. И сейчас наши ребята работают и на российском, и на мировом рынках. Например, среди клиентов самарских IT-специалистов есть авиакомпания Emirates Airlines и Джастин Бибер, а также лондонское такси. Для последнего делали систему приема заказов и оценки водителей. Была внедрена еще до Uber, — сказал Константин Пресняков.

При этом, по словам чиновника, компании нуждаются в большом количестве специалистов.