В Самаре открылся единый клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара»

118

Новый офис ресурсоснабжающей организации располагается по улице Ташкентская, 196А.

В новом центре на первом этаже организованы окна приема граждан и выставка газового оборудования - посетители центра могут ознакомиться, а также получить профессиональную консультацию и приобрести современное газовое оборудование.

Кроме того, в центре представлен блок ООО «Газпром газораспределение Самара», посвященный программе социальной газификации, таким образом, жители могут подать заявку прямо в офисе. Проект реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Собственники домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов, имеют возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка.

Для удобства жителей в работу центра интегрирована электронная очередь, развернута комфортная и просторная зона ожидания, оснащенная необходимым набором цифровых решений, а для юных посетителей предусмотрена игровая зона.