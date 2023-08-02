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В Самаре открылся единый клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара»

2 августа 2023 10:15
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В Самаре открылся единый клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара»

Новый офис ресурсоснабжающей организации располагается по улице Ташкентская, 196А. 

В новом центре на первом этаже организованы окна приема граждан и выставка газового оборудования - посетители центра могут ознакомиться, а также получить профессиональную консультацию и приобрести современное газовое оборудование. 

Кроме того, в центре представлен блок ООО «Газпром газораспределение Самара», посвященный программе социальной газификации, таким образом, жители могут подать заявку прямо в офисе.  Проект реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Собственники домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов, имеют возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка.

Для удобства жителей в работу центра интегрирована электронная очередь, развернута комфортная и просторная зона ожидания, оснащенная необходимым набором цифровых решений, а для юных посетителей предусмотрена игровая зона.

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