В Самаре начались испытания дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях

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Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал испытания своего дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях в аэропорту Самары, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Беспилотник "Волк-18" способен выводить дроны-нарушители из строя с помощью сеток-ловушек. Кроме того, "Волк" имеет возможность таранить другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"С 7 февраля 2022 года в аэропорту Курумоч (Самара) начались испытания комплекса "ROSC-1", укомплектованного "охотником за дронами" "Волк-18", в реальных условиях эксплуатации", - сказали в концерне.

Макет радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1", включающего перехватчик "Волк", будет представлен "Алмаз-Антеем" на IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая пройдет в Москве 9-10 февраля.

Также "Алмаз-Антей" представит на выставке натурные образцы и макеты своего аэронавигационного оборудования. В частности, АО "ВНИИРА" (входит в концерн) представит пульт диспетчера, другое дочернее предприятие - "НПО "Алмаз" - представит макеты доплеровского метеорологического локатора "ДМРЛ-3", трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2" и другие комплексы.

Соэкспонентами концерна на NAIS 2022 выступят также АО "Азимут" и ООО "Инстрой". Компании представят образцы продукции, которую "Алмаз-Антей" комплексно использует при оснащении аэропортов.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов