В Самаре крупные ТЦ сообщили, какие ещё магазины и бренды могут уйти

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В ближайшее время своё решение по приостановке работы в России, и в Самарской области в частности, должны озвучить ещё ряд магазинов. Это польские бренды Reserved, Sinsay и Mohito. Руководство крупных ТЦ Самары связывают подобные шаги с вводимыми против РФ санкциями.

Об этом сегодня на совещании по вопросу обеспечения устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории 63 региона сообщила Ирина Михайловская, представитель союза торговых центров Российской Федерации в Самарской области, руководитель проекта «Аврора Молл».

По её словам, все европейские магазины приостановили арендные платежи по решению своих головных офисов. Российская сторона готовит претензии.

«Раньше нам доверяли, теперь нет. Торговые центры находятся в растерянности. Поставки одежды из-за рубежа остановлены, теперь компании требуют полной предоплаты», - отметила Ирина Михайловская.

На фоне происходящего власти Самары начали оказывать поддержку предпринимателям, расширив их доступ к финансовым ресурсам. Представителям малого и среднего бизнеса предоставляются субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма заявки – 400 тысяч рублей, сообщается на сайте городской администрации.

На субсидии могут рассчитывать юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – представители малого и среднего бизнеса. Заявки приминаются до 30 апреля 2022 года.

О полной или частичной приостановке продаж на территории России уже заявило несколько крупных компаний, в частности это Apple, H&M, IKEA. Так 3 марта магазин шведской компании в Самаре работал до последнего покупателя и закрылся уже глубокой ночью. Впрочем, уже известно - кое-что в гипермаркете продолжит работать.

Несмотря на решения Apple, продукцию компании до сих пор можно купить в Самаре, но уже по новым ценам, пишет ГТРК Самара.