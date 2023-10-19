В Самаре хотят продать бывший Дом молодежи

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Один из торговых центров Самары может в скором времени сменить владельца. Об этом можно судить из объявления, опубликованного на одном из сайтов-агрегаторов, пишет 63.ру.

— Продается помещение площадью 5080,2 квадратного метра. Оно находится на Аэродромной, 13. Текущий тип использования — торговый, — говорится в объявлении.

В качестве продавца выступает «Центральное агентство залогового имущества». Вот как представители организации описывают лот:

трехэтажное здание, которое построили в 1978 году;

площадь помещений в подвале — 547,9 кв. м, на первом этаже — 1313,2 кв. м, на втором этаже — 3220,1 кв. м;

отдельный вход;

расположение на улице Аэродромной;

близость остановки общественного транспорта;

отсрочка оплаты имущества на месяц, оплата наличными или через безналичный расчет;

отсутствие обременений.

Лот оценивают в 170 миллионов рублей.

Известно, что по указанному адресу находится Дом молодежи. Хотя долгие годы оно таковым не является, и сейчас это уже ТЦ. Одним из якорных арендаторов в нем был супермаркет «Перекресток», а также другие магазины.