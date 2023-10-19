В Самаре хотят продать бывший Дом молодежи

Один из торговых центров Самары может в скором времени сменить владельца. Об этом можно судить из объявления, опубликованного на одном из сайтов-агрегаторов, пишет 63.ру.
— Продается помещение площадью 5080,2 квадратного метра. Оно находится на Аэродромной, 13. Текущий тип использования — торговый, — говорится в объявлении.
В качестве продавца выступает «Центральное агентство залогового имущества». Вот как представители организации описывают лот:
Лот оценивают в 170 миллионов рублей.
Известно, что по указанному адресу находится Дом молодежи. Хотя долгие годы оно таковым не является, и сейчас это уже ТЦ. Одним из якорных арендаторов в нем был супермаркет «Перекресток», а также другие магазины.