Главные новости:
В Самаре активно развивается кондитерская фабрика
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
В ДТП под Самарой погибли пенсионеры
Пиротехники обратились к губернатору Самарской области
В Самаре лесные земли вернули в собственность государства
В Кинеле горел дом на 80 кв. метрах
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
Новый проект продления улицы Авроры до Ново-Садовой утвердили в Самаре
В Самаре активно развивается кондитерская фабрика

Одна из местных фабрик смогла провести масштабную модернизацию, воспользовавшись льготными финансовыми инструментами.

По словам временно исполняющего обязанности министра экономического развития и инвестиций региона Павла Финка, предприниматели малого и среднего бизнеса в регионе могут получать микрозаймы по сниженным ставкам, а также поручительства для оформления кредитов в банках.

Сегодня площадь предприятия превышает 6 тысяч квадратных метров. В ассортименте — более сотни видов продукции, включая овсяное, сахарное и сдобное печенье. Ежемесячный выпуск достигает 1,5 тысячи тонн. На фабрике продолжают установку новых производственных линий и планируют расширить ассортимент.

Продукция востребована как на российском рынке, так и за его пределами — поставки идут в разные страны. Поддержка бизнеса оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а консультации предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес», пишет Самара-АиФ.

