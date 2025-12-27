Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди»
Вячеслав Федорищев: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди»
Врачам, чей сертификат закончился в 2025 году, продлят работу без аккредитации
Врачам, чей сертификат закончился в 2025 году, продлят работу без аккредитации
последняя из пятерняшек Дион умерла в возрасте 91 года
Последняя из пятерняшек Дион умерла в возрасте 91 года
В Самаре 27 декабря ликвидируют последствия ночного снегопада
В Самаре 27 декабря ликвидируют последствия ночного снегопада
Вячеслав Федорищев поздравил спасателей Самарской области с праздником
Вячеслав Федорищев поздравил спасателей Самарской области с праздником
Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Ёлка Приволжского федерального округа
Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Ёлка Приволжского федерального округа
В Самаре активно развивается кондитерская фабрика
В Самаре активно развивается кондитерская фабрика
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил спасателей Самарской области с праздником

104
Вячеслав Федорищев поздравил спасателей Самарской области с праздником

Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и 35-летием со дня образования МЧС России!

В вашем ведомстве служат специалисты разных профилей, и всех их объединяет готовность в любую минуту прийти на помощь. Сотрудники МЧС, зачастую рискуя своей жизнью, обеспечивают безопасность наших граждан.
В сложнейших условиях вы помогаете пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф, решаете задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В нынешней непростой оперативной обстановке ваш вклад в обеспечение безопасности на территории Самарской области невозможно переоценить.
Особой признательности заслуживает ваша работа в зоне проведения специальной военной операции.
Дорогие друзья, благодарю вас за высочайший профессионализм, мужество и самоотверженность. Спасибо ветеранам ведомства, которые передают свой бесценный опыт новому поколению спасателей.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!

Губернатор
Самарской области В.А.Федорищев

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
790
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
460
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
460
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
461
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
26 декабря 2025  16:59
Вячеслав Федорищев: по итогам 2025 года объем доходов бюджета Самарской области составит порядка 300 млрд рублей
596
Весь список