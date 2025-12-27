Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»

26 декабря глава города Самары Иван Носков исполнил мечты 8-летней Арины и 5-летнего Никиты – воспитанников ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Арине глава города, как она и просила, вручил нарядное платье, а Никита получил в подарок лего-набор по мотивам компьютерной игры.

На площади Куйбышева главные герои зимних сказок – Дед Мороз и очаровательная Снегурочка – устроили для ребят новогодний интерактивный квест с веселыми заданиями. После этого ребята осмотрели украшенные локации усадьбы и сфотографировались с новогодними персонажами.

Программа основных новогодних и рождественских мероприятий в декабре и январе в Самаре доступна по ссылке: https://samadm.ru/city_life/programma-novogodnikh-meropriyatiy/.