Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
Спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
В Елховском районе автомобилистка пострадала в ДТП
Самарские полицейские снова пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара
Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»
Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»

Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»

26 декабря глава города Самары Иван Носков исполнил мечты 8-летней Арины и 5-летнего Никиты – воспитанников ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

 Арине глава города, как она и просила, вручил нарядное платье, а Никита получил в подарок лего-набор по мотивам компьютерной игры. 

На площади Куйбышева главные герои зимних сказок – Дед Мороз и очаровательная Снегурочка – устроили для ребят новогодний интерактивный квест с веселыми заданиями. После этого ребята осмотрели украшенные локации усадьбы и сфотографировались с новогодними персонажами. 

 Программа основных новогодних и рождественских мероприятий в декабре и январе в Самаре доступна по ссылке: https://samadm.ru/city_life/programma-novogodnikh-meropriyatiy/.

В центре внимания
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
119
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
940
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
523
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
484
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
494
Весь список