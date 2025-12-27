последняя из пятерняшек Дион умерла в возрасте 91 года

Последняя из остававшихся в живых пятерняшек Дион — Аннет — умерла в возрасте 91 года. Об этом 26 декабря сообщила газета The New York Times (NYT).

Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

«История пятерняшек Дион началась с радостной новости в мрачные времена Великой депрессии. При общем весе 13 фунтов 6 унций они выживали — в фермерском доме, освещаемом керосином, без какой-либо водопроводной системы — на воде и кукурузном сиропе, пока не получили донорское грудное молоко», — говорится в публикации.

Дети родились в 1934 году в канадской провинции Онтарио и стали первыми пятерняшками, которые смогли пережить младенчество, пишут "Известия".