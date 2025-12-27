Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Ёлка Приволжского федерального округа

25 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из регионов Приволжья.

В делегацию Самарской области вошли 18 ребят. Это дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников специальной военной операции, а также победители и лауреаты окружных общественных проектов.

Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении более 15 лет. Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Юных гостей ожидала музыкальная сказка «Дед Мороз, вернись!», погрузившая их в захватывающие приключения с элементами симфо-рок-концерта. В представлении приняли участие артисты Нижегородской филармонии, студенты детской студии творческого развития «Оперение» и юные воспитанники школы-студии Ансамбля народной песни и танца «Любава».

«Новый год – волшебный праздник для всех детей, когда исполняются их мечты. И задача взрослых поддержать веру в исполнение заветных желаний, в добро, показать удивительную силу любви и семейного тепла. Каждому участнику Елки хочу пожелать верить в возможности достичь любых вершин, развивать свои таланты, и тогда жизнь будет насыщена яркими интересными событиями!» – сказал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, планетария, музеев и исторических мест города.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО