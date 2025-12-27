Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди»
Вячеслав Федорищев: «Наш главный ресурс и лучшая агитация — реальная работа, которую видят люди»
Врачам, чей сертификат закончился в 2025 году, продлят работу без аккредитации
Врачам, чей сертификат закончился в 2025 году, продлят работу без аккредитации
последняя из пятерняшек Дион умерла в возрасте 91 года
Последняя из пятерняшек Дион умерла в возрасте 91 года
В Самаре 27 декабря ликвидируют последствия ночного снегопада
В Самаре 27 декабря ликвидируют последствия ночного снегопада
Вячеслав Федорищев поздравил спасателей Самарской области с праздником
Вячеслав Федорищев поздравил спасателей Самарской области с праздником
Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Ёлка Приволжского федерального округа
Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Ёлка Приволжского федерального округа
В Самаре активно развивается кондитерская фабрика
В Самаре активно развивается кондитерская фабрика
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
Глава Самары Иван Носков прокомментировал итоги года, озвученные губернатором
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Ёлка Приволжского федерального округа

153
Для ребят из Самарской области зажглась главная Новогодняя Ёлка Приволжского федерального округа

25 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из регионов Приволжья.

В делегацию Самарской области вошли 18 ребят. Это дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников специальной военной операции, а также победители и лауреаты окружных общественных проектов.

Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении более 15 лет. Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Юных гостей ожидала музыкальная сказка «Дед Мороз, вернись!», погрузившая их в захватывающие приключения с элементами симфо-рок-концерта. В представлении приняли участие артисты Нижегородской филармонии, студенты детской студии творческого развития «Оперение» и юные воспитанники школы-студии Ансамбля народной песни и танца «Любава».

«Новый год – волшебный праздник для всех детей, когда исполняются их мечты. И задача взрослых поддержать веру в исполнение заветных желаний, в добро, показать удивительную силу любви и семейного тепла. Каждому участнику Елки хочу пожелать верить в возможности достичь любых вершин, развивать свои таланты, и тогда жизнь будет насыщена яркими интересными событиями!» – сказал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, планетария, музеев и исторических мест города.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

