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В России рекордно дорожает овсянка

18 октября 2021 19:36
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Стоимость овсяных хлопьев в августе-сентябре поднялась выше 80 рублей.

Средние розничные цены на овсяные хлопья в августе-сентябре поднялись выше 80 рублей за кг, до 80,9 рубля, впервые в истории наблюдений Росстата как минимум с 2000 года, передает ТАСС со ссылкой на РБК.

В годовом выражении цена на геркулес выросла на 12%.

Как сообщает РБК со ссылкой на торговые сети "Лента" и "Командор", в 2021 году поставщики повысили цены на геркулес в пределах 15-20% в годовом выражении. Издание также направило запросы в X5 Group, "Магнит" и "Ашан".

Объемов производства овса достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка, прокомментировали РБК ситуацию в Минсельхозе. Уменьшение площади посевов овса для корма животным и замещение аграриями овса на зерновые, масличные и сою не влияет на продовольственный овес, используемый для производства геркулеса, уточнили в министерстве.

По данным РБК, аналитики исследовательской компании GfK также зафиксировали годовой рост цен на овсяную кашу и овсяные хлопья быстрого приготовления на 15%, до 94 рублей за кг.

Из материалов Росстата следует, что годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4% против 6,68% в августе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%.

 

Фото:   pixabay

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