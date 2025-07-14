В России замедлилась инфляция

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Инфляция в России в июне 2025 года замедлилась почти вдвое по сравнению с маем. Это следует из данных Росстата.

Как пояснили в Росстате, снижение темпов инфляции связано прежде всего с замедлением роста цен на продовольственные товары, а также удешевлением отдельных категорий овощей. «В июне на плодоовощную продукцию зафиксировано снижение цен на 1,88% месяц к месяцу. Значительнее всего подешевели капуста (на 17,2%), помидоры (на 11,4%), сладкий перец (на 9,5%) и лук (на 6,7%)», — передает данные Росстата газета «Ведомости».

В то же время, по информации Росстата, за прошедший месяц выросли цены на морковь (на 15,4%), свеклу (на 7,9%) и яблоки (на 6,9%). Подорожали мясо и птица — на 0,55%, рыба — на 0,71%. Яйца за месяц подешевели на 8,54%, сахар — на 1,4%, сливочное масло — на 1,04%. С января по апрель инфляция снижалась более равномерно: с 1,23% до 0,4% в месяц.