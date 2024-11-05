В России в 2024 году мигрантам дали на 40% больше разрешений на работу

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Число официально работающих в стране иностранцев в стране за девять месяцев возросло.

По информации МВД, за этот срок мигрантам было выдано 120 тыс. разрешений на работу, что на 40% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство, из них 34,9 тыс. документов приходилось на высококвалифицированных специалистов, что на 55% больше в сравнении с прошлым годом.

Иностранцы, приезжающие в Россию для «физической» работы, как уточняет издание, как правило оформляют не разрешение, а патент. Число выдач таких прав на пребывание в стране, напротив, сократилось, с 1,7 млн до 1,6 млн.

Также в России было оформлено в два раза меньше разрешений на временное проживание, показатель уменьшился до 38 тыс. Число выданных видов на жительство упало на 20% до 169 тыс., пишет Обоз.инфо.