В России установлен рекорд стоимости красной икры

В день показа в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю.  Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.
В день 95-летия театра в СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде
В Кении в Найроби с 3 по 6 декабря прошел молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года.
Алиса Ангелова из Самарской области выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо
Самому старшему лауреату премии «Мир равных возможностей» в этом году исполнилось 87 лет, самому младшему – 18.
В Самаре вручили премии главы Самары «Мир равных возможностей»
В Самаре 8 декабря температура воздуха ночью до -1°С, днем до +1°С, к вечеру понижение до -7°С. Местами гололедица.
8 декабря в регионе осадки в виде снега и мороси, гололед, днем до+1°С
В Самаре первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.
Образовательный семинар для педагогов детских садов провел РФС в Самаре
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
К концу ноября на Дальнем Востоке России завершилась лососевая путина. По данным Росрыболовства, красной икры добыто порядка 15 тысяч тонн. Точную цифру по каждому виду лососей, по месту, по датам вылова могут сообщить в Россельхознадзоре, который, согласно законодательству, в течение 48 часов после заготовки красной икры оформляет ее ветеринарные сопроводительные документы и вносит сведения в систему «Меркурий» Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Однако к реализации с 1 мая 2024 года допускается только маркированная красная икра, причем как расфасованная, так и торгуемая на развес.

Все правила маркировки закреплены в соответствующем правительственном документе. По сообщению Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), уполномоченного Правительством РФ оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, к концу лососевой путины промаркировано 9,1 тысячи тонн — на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Только этот объем красной икры может считаться легальным к реализации на территории Российской Федерации. Причем сведения о каждой покупке с кассовым чеком в бумажном или электронном виде автоматически передаются и в Федеральную налоговую службу, и в ЦРПТ.

Красная икра за год подорожала на 33 процента. По данным «Контур.Маркета», основанным на анализе более 1,7 миллиона чеков, розничные цены на красную икру сегодня колеблются в диапазоне от 9000 до 14 990 рублей за килограмм в зависимости от вида и торговой сети. Самая дорогая — икра нерки, кижуча, кеты. Рекордная цена, зафиксированная в одном из премиальных гастрономов столицы, составила 26 936 рублей за килограмм. Сообщения же о снижении цен связаны с отчаянными усилиями трейдеров реализовать икру прошлогодней путины, поскольку срок хранения ее завершился.

Таким образом, важно запомнить и брать красную икру в местах, где покупка фиксируется кассовым чеком. Система автоматически распознает товар и заблокирует покупку, если с икрой что-то не так. Легальной является только маркированная красная икра — консервированная в стеклянные или жестяные баночки, расфасованная в контейнеры или торгуемая на развес. Это главное, что произошло с красной икрой за последние полтора года. Все остальное — мутная бурда, фальсифицированная, имитированная, просроченная, браконьерская, перемешанная, прошлогодняя (кстати, некоторые торговцы простодушно сообщают об этом до сих пор в своих предложениях) — словом, нелегальная, пишет Парламентская газета.

