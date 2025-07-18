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В России предлагают заморозить цены на важные продукты

18 июля 2025 13:25
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В России предлагают заморозить цены на важные продукты

В России может быть введена временная заморозка цен на социально значимые продукты питания сроком до четырех месяцев. С такой рекомендацией выступил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Властям предлагают зафиксировать цены на продукты первой необходимости на три-четыре месяца. Долгосрочные соглашения между производителями, торговыми сетями и государством помогут сдержать рост стоимости этих товаров», — пишут «Известия» со ссылкой на ЦМАКП.

По мнению экспертов центра, снижение инфляции в середине 2025 года связано с временными факторами, и для предотвращения нового всплеска роста цен правительству предложено зафиксировать стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля. Текущая ситуация, характеризующаяся высокой ключевой ставкой, увеличением объемов сбережений и устойчивым курсом рубля, не сохранится надолго. Любое изменение этих параметров может воспрепятствовать достижению целевого уровня инфляции в 7,6 процента к концу года, прогнозируемого Минэкономразвития.

Для реализации этой инициативы аналитики предлагают заключать долгосрочные соглашения между производителями и покупателями, включая торговые сети и государственных заказчиков. Кроме того, в числе дополнительных мер по сдерживанию роста цен названы увеличение импорта из дружественных стран, организация прямых поставок фермерской продукции в крупные города без участия посредников и снижение пошлин на отдельные виды товаров и сырья. Авторы доклада также рекомендуют сохранить ограничения на потребительское кредитование и сдерживать рост тарифов естественных монополий в пределах инфляционного коридора.

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