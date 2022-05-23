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В России на 43% увеличился импорт кнопочных телефонов

23 мая 2022 11:29
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В России на 43% увеличился импорт кнопочных телефонов

В РФ резко увеличился импорт кнопочных телефонов и сократилась покупка смартфонов. На это могли повлиять массовая приостановка деятельности зарубежных компаний и проблемы с логистикой. 

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра GS Group, в первом квартале 2022 года доля импорта кнопочных телефонов в России увеличилась на 43% и достигла 3,5 млн штук по сравнению с тем же периодом 2021 года. Вместе с тем ввоз смартфонов сократился на 14%, составив 6,8 млн штук. 

В отчете компании также говорится о том, что доля импортных кнопочных телефонов соответствует уровню 2017 года, однако оказалась ниже показателей 2019 года. Такой всплеск поставок тогда спровоцировал выход нового российского бренда Inoi, выпускающего не только кнопочные телефоны, но и бюджетные смартфоны, беспроводные наушники и планшеты. В этом году поставки кнопочных гаджетов обеспечили российские производители Inoi, F+ и BQ, сообщает glavny.tv.

«Факторы популярности кнопочных телефонов все еще актуальны: простота и надежность, низкая цена, «долгая» батарея, отсутствие выхода в интернет и т.д.», – объяснил руководитель центра Александр Сурков.

Он также добавил, что на популярность кнопочных телефонв влияют также непотребительские факторы. Это лояльность к бренду, который может бросить рынок, сложная ситуация с логистикой и падение покупательской способности потребителей по всему миру. С начала спецоперации РФ на Украине из России ушли такие бренды, как Apple и Samsung, позже значительно сократили объем поставок Xiaomi, Huawei и Oppo.

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