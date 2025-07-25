В России исчезнет шоколад Dove и "Коркунов"

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Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая мировому гиганту Mars, прекратила производство шоколадных плиток под брендами Dove и «Коркунов» в России, пишет sberometer.ru. Это решение было принято «с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов», как сообщил представитель компании Shopper’s.

Причины отказа от плиток: дороговизна сырья и падение спроса

Основная причина такого шага – значительный рост цен на какао-продукты, которые являются ключевым ингредиентом высококачественных шоколадных плиток. Независимый консультант Михаил Лачугин отмечает, что в последние два года цены на сырье постоянно растут, делая производство плиток слишком затратным. Это приводит к высокой себестоимости продукции, и, как следствие, к высоким ценам для конечного потребителя. Переговоры с торговыми сетями о повышении цен часто не приносят желаемого результата, так как существует риск, что цена окажется неподъемной для покупателей.

По данным «Нильсена», за 12 месяцев по май 2025 года продажи шоколадных плиток в натуральном выражении сократились на 10,8%. Это является самым значительным снижением в категории кондитерских изделий. В то же время, продажи шоколадных батончиков, печенья и вафель, наоборот, показали рост. Это указывает на изменение потребительских предпочтений и снижение интереса к классическим плиткам.

Изменение рынка: уменьшение веса и фокус на начинках

Производители все чаще прибегают к снижению себестоимости за счет использования начинок или уменьшения веса плиток. По словам Михаила Лачугина, стограммовые плитки практически исчезли с полок, уступая место упаковкам по 60-70 грамм. Это создает трудности для компаний, которые не готовы кардинально менять свой продукт, вынуждая их выводить плитки из ассортимента.

Ольга Яровикова, гендиректор санкт-петербургского производителя премиального шоколада Amazing cacao, подтверждает, что компании оставляют только топовые позиции, отказываясь от тех, что продаются хуже. Она подчеркивает, что производители, поставляющие продукцию в торговые сети, часто являются «заложниками» ситуации, не имея возможности полностью переложить возросшие затраты на конечную цену.

Рост цен на какао и прогнозы рынка

Биржевые цены на какао в прошлом году поднялись в 4 раза, достигнув пика, а сейчас превышают 8,2 за килограмм. Amazing cacao, например, закупает премиальные сорта по 12, что втрое дороже, чем полтора года назад. Помимо какао, растут и другие затраты – на оплату труда и логистику.

В марте президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев прогнозировал повышение цен на горький шоколад (с высоким содержанием какао) до 350-400 рублей. Уже сейчас 90-граммовая горькая шоколадка «Бабаевский» продается за 395 рублей, а темный Ritter Sport – за 416 рублей.

Что останется от Mars?

Несмотря на отказ от плиток, Mars продолжит выпускать другую продукцию под брендами Dove и «Коркунов», включая наборы мини-шоколадок и конфет «Коркунов Pure Choco» и Dove Promises. Компания также остается одним из крупнейших мировых производителей сладостей, выпуская такие популярные бренды, как Snickers, Mars, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Skittles, Orbit и Eclipse.