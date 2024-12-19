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В России хотят увеличить переработки и ввести отзыв из отпуска на фоне дефицита кадров

19 декабря 2024 10:43
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В России хотят увеличить переработки и ввести отзыв из отпуска на фоне дефицита кадров

Минэкономразвития предложило изменения в Трудовой кодекс для повышения гибкости рынка труда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сопроводительные материалы к законопроекту от начала декабря.

Среди нововведений — увеличение лимита сверхурочной работы до четырех часов в день и 240 часов в год, а также оплата переработки свыше 120 часов в двойном размере. Также предлагается разрешить отзыв из отпуска работников вредных производств с их согласия и оплатой в двойном размере.

Поправки также предусматривают упрощение порядка увольнения: работодателю будет позволено расторгать договор с сотрудником, отсутствующим более четырех месяцев без объяснения причин. Кроме того, предлагается ограничить срок для отзыва заявления об увольнении до трех дней до окончания срока предупреждения. Для женщин на селе планируется сохранить 36-часовую рабочую неделю только для занятых в сельском и лесном хозяйстве.

Ведомство объясняет необходимость изменений кадровым дефицитом. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, люди готовы работать больше, а предприятия — платить за это. Однако эксперты и профсоюзы, опрошенные изданием, предупреждают о рисках выгорания и ухудшения здоровья работников. Законопроект находится на стадии обсуждения.

По данным Росстата от августа, число систематически работающих сверхурочно россиян по итогам 2023 года сократилось до 3,25 млн человек, что является историческим минимумом. Чаще всего с переработками в прошлом году сталкивались работники из сфер торговли и ремонта транспортных средств (756 тыс. человек), транспортировки и хранения (464 тыс.), строительства (409 тыс.), пишет Газета. 

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