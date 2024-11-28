В России до 20% подорожает бытовая техника

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Цены вырастут в среднем от 10 до 20%. В частности, французская компания «Группа «СЕБ-Восток»» (Tefal, Krups, Rowenta) уведомила о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Некоторые производители собираются поднять цены уже с декабря. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, которые производители направили ретейлерам.

Дистрибьюторы не исключают, что в январе вся потребительская электроника подорожает более чем на 20%. Пока распродается техника, закупленная по курсу 85 рублей за доллар, уточнил он. Затем, когда складские запасы закончатся, компании станут уменьшать закупки.

Среди причин, способствовавших росту цен: ключевая ставка Банка России, курсы валют и логистические затраты.