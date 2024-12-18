В России дешевеет красная игра

39

Красная икра в России уже начала дешеветь с середины ноября, а после Нового года, со снижением спроса, упадет в цене еще на 10%, заявил журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.

"Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос "подсел" на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет".

Он напомнил, что в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт - до 9 тысяч тонн, при этом на внутреннем рынке осталось 16 тысяч тонн икры, и, по словам, Панина, "мы столько не съедаем, даже при прекрасной цене", однако цена все равно была высокой - 6-8 тысяч рублей за килограмм, пишет РИА Новости.