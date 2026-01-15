В России больше не осталось ресторанов KFC

Владелец бренда ресторанов быстрого питания Rostic's завершил переименование российских точек KFC. В стране больше не осталось заведений американской сети, специализирующейся на блюдах из курицы

Компания «Юнирест», развивающая сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s, завершила ребрендинг точек KFC, которые перешли под ее управление после того, как владелец бренда ушел с российского рынка.

Сегодня все рестораны работают и развиваются под брендом Rostic’s, сообщили РБК в пресс-службе «Юнирест». На начало 2026 года общее количество ресторанов Rostic’s под управлением компании (включая собственные и открытые по франшизе) составляет более 1300. Сеть является крупнейшей по числу мест продажи фастфуда в России.

Представитель сервиса навигации 2ГИС подтвердил РБК, что заведения Rostic’s под старым брендом на карте сервиса отсутствуют. Он уточнил, что 2ГИС менял названия работавших под брендом KFC ресторанов по информации от управляющей компании сети заведений.