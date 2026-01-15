В Самаре оборудуют купель на Полевом спуске

В ночь с 18 на 19 января в Самаре пройдут традиционные крещенские купания. Основная купель будет оборудована на Полевом спуске к Волге.

Первый заместитель главы города Михаил Малыхин сообщил, что из-за тонкого льда и полыней на реке купание разрешат только в этом специально подготовленном месте. Вход в воду будет организован с берега по установленным мосткам, которые не опираются на лед.

Для безопасности и комфорта участников на берегу поставят палатки для обогрева, переодевания, а также развернут пункт с горячим чаем. Будет работать пропускной пункт с металлодетекторами и организована парковка.

Освящение купели запланировано на 18 января в 20:00. В ночь купаний на месте будут дежурить медики, спасатели, полиция и добровольцы. Купание в других необорудованных местах запрещено и будет пресекаться патрулями.

Врачи рекомендуют желающим окунуться заранее проконсультироваться о состоянии здоровья, разогреться перед купанием и быстро согреться после него. Людям с хроническими заболеваниями от купания советуют воздержаться, пишет ГТРК-Самара.