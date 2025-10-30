Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
В регионе привлекают инвесторов в новый индустриальный парк «Самара»

30 октября 2025 14:37
177
Развитие индустриального парка «Самара» позволит создать более 3000 рабочих мест, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Областное минэкономразвития ведет активную работу по привлечению инвесторов в новый индустриальный парк «Самара», который расположен на севере столицы региона. Инвестплощадка площадью 204,5 га располагается вблизи п. Козелки Красноглинского района и будет предназначена для промпредприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой и строительной отраслей. 

Уже ведется разработка проекта планировки и межевания территории индустриального парка, в следующем году будут спроектированы и построены магистральные сети до границ новой промплощадки, а также инженерные коммуникации и внутренняя инфраструктура.

Развитие индустриального парка «Самара» позволит не только привлечь частные инвестиции в регион, но и создать более 3000 рабочих мест, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

«Главная цель работы нашей команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым – не просто привлекать инвесторов, а создать условия, при которых их производства будут конкурентоспособными на российском и международном рынках. Для этого выстраиваем систему поддержки, создаем новые площадки, сопровождаем проекты от идеи до запуска, – подчеркнул врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. - Новый промпарк «Самара» - это еще один наш перспективный проект. Мы уже ведем переговоры с потенциальными инвесторами и планируем, что в следующем году первые резиденты зайдут на площадку». 

Сеть государственных индустриальных и логистических парков является одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион. Помимо строящейся площадки в эту сеть входят промпарки «Преображенка» и «Чапаевск», а также логистические площадки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». 
Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, сопровождение на всех этапах реализации проектов. 
Для взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна» в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое оказывает комплексные услуги инвесторам – от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимо государственной поддержки. Повышение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
183
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
212
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
217
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
215
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
223
