В Правительстве Самарской области обсудили исполнение областного бюджета 2022 года по расходам

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В понедельник, 21 ноября, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области провел оперативное совещание регионального кабинета министров. Один из основных вопросов, который обсуждали участники, - исполнение областного бюджета 2022 года по расходам, сообщает sovainfo.ru.

Как доложил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, общая сумма расходов бюджета региона на 18 ноября 2022 года составила почти 235,8 млрд рублей, или 71 % от годового плана, из них расходы по областным средствам исполнены в объеме 173,98 млрд рублей, или 73 % от плана на текущий год.



Плановые расходы на национальные проекты в регионе составляют в 2022 году более 101 млрд рублей, в том числе областные средства 32,2 млрд рублей, почти 63,57 млрд рублей - средства федерального бюджета, остальные средства - это поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ.



Также на совещании об исполнении бюджета по расходам доложили руководители 7 региональных министерств, с каждым было проведено детальное обсуждение ситуации.



Подводя итоги совещания, Виктор Кудряшов отметил:



"Сегодня мы особое внимание уделили вопросам, связанным с завершением финансового года. Перед нами стоит ряд задач, которые связаны с достижением показателей национальных проектов в первую очередь, а также с освоением средств областного и федерального бюджетов. Я поставил перед коллегами задачу обеспечить 100 % освоение тех ресурсов, которые мы получаем. Нужно сказать, что мы идем достаточно уверенно, находимся в "зеленой зоне", нашу работу в части решения федеральных задач оценивает штаб по региональному развитию под руководством вице-премьера Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Нас неоднократно отмечали как регион, который по абсолютному большинству программ идет в "зеленой зоне". Без проблем не обходится, мы их оперативно решаем, для этого и нужны такие совещания. Сегодня все министры доложили, что завершается приемка работ, закрываются контракты, подводятся итоги. И до конца текущего года мы по абсолютному большинству задач выполним свои планы на 100 %".