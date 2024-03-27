В Правительстве Самарской области обсудили ход строительства нового моста через Волгу

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В среду, 26 марта 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители министерства экономического развития и инвестиций региона, министерства строительства Самарской области, министерства транспорта и автомобильных дорог, министерства имущественных отношений.

Реализация масштабного строительного проекта стартовала в 2019 году и стала возможной благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. В ходе визита Главы государства в Самарскую область в 2018 году Дмитрий Азаров выступил с предложением о строительстве, которое получило поддержку.

Строительство новой трассы протяженностью порядка 100 километров находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова. Общая длина мостовой конструкции над Волгой в составе новой магистрали составит 3,7 км.

Работы ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 94%.

Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Предусмотрены 4 двусторонних многофункциональных зоны дорожного сервиса.

В высокой степени готовности искусственные сооружения в составе дороги, в том числе мостовой переход через реку Волгу. В настоящее время завершен основной этап строительства моста – надвижка и опускание пролетного строения на проектные отметки.

«Сейчас идет масштабное строительство мостов и важнейших объектов инфраструктуры по всей территории Российской Федерации. Но для нас и этот мост принципиально важен. И я очень рад тому, что он десятилетия будет служить людям — жителям Самарской области, нашей великой России. Я благодарю Президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Я очень горд тем, что мы не подвели и строительство мостового перехода ведется в соответствии с ранее установленным планом», - отмечал Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив АО «Дороги и Мосты» с завершением важнейшего этапа строительства моста – надвижкой последнего пролетного строения.

Участники совещания обсудили ход строительства и его соответствие графику, межевание земельных участков под строительство автозаправочных станций, стоянок, пунктов питания и других объектов дорожного сервиса на территории, прилегающей к новой магистрали.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области