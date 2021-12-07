В Правительстве региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

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В понедельник, 6 декабря 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы ряда муниципальных образований: Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Красноярского, Большечерниговского, Кинель-Черкасского, Волжского районов.

Прежде всего участники совещания обсудили оперативную обстановку в регионе. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за период с 29 ноября по 5 декабря чрезвычайных ситуаций на территории губернии не произошло.

Вместе с тем, не обошлось без трагических происшествий. В Большой Глушице два человека отравились угарным газом, предварительная версия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

«У нас с каждым годом все меньше таких случаев, но трагедия, которая произошла в Большеглушицком районе - это повод усилить работу с газораспределительными организациями. Прошу министерство энергетики и ЖКХ запросить информацию о разъяснительной работе, выяснить, получают ли жители памятки по эксплуатации газовых устройств, исполняются ли договоры на эксплуатацию внутридомового оборудования», – поручил Виктор Кудряшов.

В еженедельном режиме в последние месяцы года на оперативных совещаниях рассматривается вопрос о завершении капитального строительства социально значимых объектов. Председатель областного Правительства поручил главам муниципалитетов собрать информацию по всем объектам капстроительства, где произошло удорожание материалов, об объеме финансирования, необходимого для компенсации.

Особое внимание участники заседания уделили реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Замминистра регионального минсельхоза Евгений Афанасьев сообщил, что в рамках ведомственной программы «Новый облик сельских территорий» в Самарской области конкурс выиграли два муниципалитета – Старое Резяпкино в Клявлинском районе и Сургут в Сергиевском. Общая сумма на благоустройство - 443 миллиона рублей. Только Самарская область и Удмуртия получили такой объем средств среди всех регионов Приволжского федерального округа.

Значительные средства будут направлены в будущем году на подготовку проектов по строительству жилья по найму и комплексной застройки. Нашему региону выделено 128 миллионов рублей – десятая часть всех средств, запланированных на это направление в стране.

«Это очень важное направление. Сейчас перед нами стоят новые задачи - сельская ипотека, обеспечение инфраструктурой жилья для многодетных семей. Эти задачи мы можем и должны решать в рамках таких проектов. Хорошо, что мы привлекли 10-ю часть финансирования по стране, но нам надо видеть перспективу и не снижать темпов. Показывать на федеральном уровне, что есть ПСД, готовые земельные участки, показывать освоение средств и качество строительства», - отметил Виктор Кудряшов

Обсудили и вопросы дальнейшей «жизни» проектов, которые остались за рамками конкурса Минсельхоза РФ. По поручению Губернатора Самарской области и Правительства региона министерство сельского хозяйства разработало проектно-сметную документацию по 40 объектам капитального строительства, реализация которых была запланирована на 2019 - 2021 годы. Подробная ПСД была необходима для оформления заявок на выделение федеральных средств.

Евгений Афанасьев сообщил, что фактически использована документация по 25 объектам. Благодаря этим проектам область получит финансирование из федерального бюджета, реализация проектов уже началась.

По 15 объектам капитального строительства, которые направлялись министерством в 2020 и 2021 годах на отбор в рамках программы «Современный облик сельских территорий», полностью готова документация, но не подтверждено финансирование.

При этом три из 15 объектов включены министерством энергетики и ЖКХ Самарской области в программы газификации Самарской области на 2020-2024 годы.

Председатель областного Правительства поручил рассмотреть вопрос о реализации таких проектов в рамках других госпрограмм – так, новые сельские ФОКи и бассейны могут войти в программы по развитию спорта, а очистные сооружения, - в число проектов, которые реализует минэнерго.

Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос о регулировании численности безнадзорных животных. Руководитель департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев доложил, что на будущий год в бюджете предусмотрены средства, которые позволят организовать отлов и содержание 6113 животных без владельцев.

Глава регионального кабмина отметил: «С 2019 года в области идет сокращение количества жалоб пострадавших от укуса безнадзорных животных. Но достигается оно за счет двух крупных муниципалитетов – Самары и Тольятти. В Новокуйбышевске, Жигулевске и Сызрани ситуация тревожная, там идет рост. Прошу глав названных муниципалитетов сделать выводы».

Виктор Кудряшов поручил Вячеславу Ильичеву устранить замечания, полученные по итогам проверки ведомства Счетной палатой Самарской области. В частности, департамент должен разработать норматив по содержанию животных, которые не могут быть возвращены владельцам.

Кроме того, Председатель областного Правительства поручил подготовить в сжатые сроки законодательные инициативы по наказаниям за безответственное обращение с животными.

«На улицах не должно быть агрессивных, нападающих на людей животных. Отрегулировать этот вопрос можно нормативно и административно», - подвел итоги обсуждения первый вице-губернатор.