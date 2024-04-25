В Поволжье взлетел спрос на рабочих

Аналитики hh.ru узнали, что у местных компаний сильно вырос спрос на рабочих. Особенно велика потребность в специалистах, имеющих рабочие профессии, у компаний из сферы перевозок и логистики (17% вакансий для рабочих за последнее время), автобизнеса (10%), а также компаний в розничной торговли (8% новых рабочих мест), металлургии (8%) и строительства (7%).
За последние 30 дней работодатели Поволжья разместили более 50 тыс. новых вакансий для рабочих. Это на 37% превышает прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.
Наибольший всплеск на рабочих или так называемых «синих» воротничков за последний месяц зафиксирован у работодателей из Кировской области (+61%), Чувашии (+58% новых рабочих мест) и Нижегородской области (+58%). При этом в ПФО нет ни одного региона, где наблюдалось бы снижение спроса на рабочих.
Динамика вакансий для рабочих, ПФО, весна, 2024, по данным hh.ru:
|
Кировская область
|
61,3%
|
Чувашская Республика
|
58,1%
|
Нижегородская область
|
58,0%
|
Республика Марий Эл
|
54,8%
|
Пензенская область
|
51,3%
|
Республика Мордовия
|
46,2%
|
Оренбургская область
|
39,5%
|
Ульяновская область
|
39,3%
|
Самарская область
|
38,4%
|
Саратовская область
|
33,7%
|
Пермский край
|
32,4%
|
Удмуртская Республика
|
29,5%
|
Республика Башкортостан
|
26,5%
|
Республика Татарстан
|
22,6%
«Между тем сами соискатели не сильно торопятся массово искать работу. Сейчас на рынке труда ПФО находятся более 131 тыс. соискателей-рабочих, что, казалось бы, много. Но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию мы видим проявленный кадровый дефицит: лишь 2-3 человека на место», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.
Стал также известен рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Поволжье весной 2024 года. Рейтинг возглавляет профессия водителя (28% или каждая третья вакансиях в рабочей сфере регионов ПФО). На втором месте по спросу у местных компаний – разнорабочие, на третьем месте – слесари и сантехники (7,6% новых рабочих мест).
В Поволжье рабочих сейчас активней других ищут и приглашают на работу компании из сферы транспорта и логистики (17% вакансий приходится именно на эту отрасль). Также активно ищут рабочих компании из сферы авторемонта и продажи авто (10%), ритейла (8%), металлургии (8%) и строительства (7%).
Погоня за кадрами заставляет и повышать среднюю зарплату: на данный момент в среднем рабочим ПФО предлагают более 73 тыс. рублей, что на 23 тыс. больше, чем в начале 2023 года. Для сравнения средняя зарплата ИТ-специалиста в регионах ПФО за год выросла лишь на 17 тыс. рублей до 60 тыс.
Сильнее всего за год предлагаемую зарплату в вакансиях подняли работодатели из Оренбургской области (+49 тыс. до 109 тыс. рублей), а также Башкортостана (+39 тыс. до 105 тыс).
Динамика медианной предлагаемой зарплаты в регионах ПФО, весна, 2024, по данным hh.ru:
|
Регион
|
весна 2024
|
весна 2023
|
динамика за год
|
Саратовская область
|
73 509 ₽
|
45 098 ₽
|
28 411 ₽
|
Самарская область
|
69 436 ₽
|
46 406 ₽
|
23 031 ₽
|
Ульяновская область
|
69 489 ₽
|
44 260 ₽
|
25 229 ₽
|
Кировская область
|
61 625 ₽
|
41 382 ₽
|
20 243 ₽
|
Республика Марий Эл
|
61 409 ₽
|
39 718 ₽
|
21 692 ₽
|
Республика Татарстан
|
75 219 ₽
|
50 309 ₽
|
24 909 ₽
|
Республика Мордовия
|
65 181 ₽
|
43 396 ₽
|
21 785 ₽
|
Пермский край
|
69 246 ₽
|
47 866 ₽
|
21 380 ₽
|
Оренбургская область
|
109 588 ₽
|
60 155 ₽
|
49 432 ₽
|
Удмуртская Республика
|
66 744 ₽
|
43 184 ₽
|
23 560 ₽
|
Нижегородская область
|
70 725 ₽
|
45 251 ₽
|
25 474 ₽
|
Республика Башкортостан
|
105 297 ₽
|
65 336 ₽
|
39 961 ₽
|
Чувашская Республика
|
61 891 ₽
|
40 353 ₽
|
21 538 ₽
|
Пензенская область
|
68 263 ₽
|
45 052 ₽
|
23 211 ₽