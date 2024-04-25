В Поволжье взлетел спрос на рабочих

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Аналитики hh.ru узнали, что у местных компаний сильно вырос спрос на рабочих. Особенно велика потребность в специалистах, имеющих рабочие профессии, у компаний из сферы перевозок и логистики (17% вакансий для рабочих за последнее время), автобизнеса (10%), а также компаний в розничной торговли (8% новых рабочих мест), металлургии (8%) и строительства (7%).

За последние 30 дней работодатели Поволжья разместили более 50 тыс. новых вакансий для рабочих. Это на 37% превышает прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.

Наибольший всплеск на рабочих или так называемых «синих» воротничков за последний месяц зафиксирован у работодателей из Кировской области (+61%), Чувашии (+58% новых рабочих мест) и Нижегородской области (+58%). При этом в ПФО нет ни одного региона, где наблюдалось бы снижение спроса на рабочих.

Динамика вакансий для рабочих, ПФО, весна, 2024, по данным hh.ru:

Кировская область 61,3% Чувашская Республика 58,1% Нижегородская область 58,0% Республика Марий Эл 54,8% Пензенская область 51,3% Республика Мордовия 46,2% Оренбургская область 39,5% Ульяновская область 39,3% Самарская область 38,4% Саратовская область 33,7% Пермский край 32,4% Удмуртская Республика 29,5% Республика Башкортостан 26,5% Республика Татарстан 22,6%

«Между тем сами соискатели не сильно торопятся массово искать работу. Сейчас на рынке труда ПФО находятся более 131 тыс. соискателей-рабочих, что, казалось бы, много. Но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию мы видим проявленный кадровый дефицит: лишь 2-3 человека на место», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.

Стал также известен рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Поволжье весной 2024 года. Рейтинг возглавляет профессия водителя (28% или каждая третья вакансиях в рабочей сфере регионов ПФО). На втором месте по спросу у местных компаний – разнорабочие, на третьем месте – слесари и сантехники (7,6% новых рабочих мест).

В Поволжье рабочих сейчас активней других ищут и приглашают на работу компании из сферы транспорта и логистики (17% вакансий приходится именно на эту отрасль). Также активно ищут рабочих компании из сферы авторемонта и продажи авто (10%), ритейла (8%), металлургии (8%) и строительства (7%).

Погоня за кадрами заставляет и повышать среднюю зарплату: на данный момент в среднем рабочим ПФО предлагают более 73 тыс. рублей, что на 23 тыс. больше, чем в начале 2023 года. Для сравнения средняя зарплата ИТ-специалиста в регионах ПФО за год выросла лишь на 17 тыс. рублей до 60 тыс.

Сильнее всего за год предлагаемую зарплату в вакансиях подняли работодатели из Оренбургской области (+49 тыс. до 109 тыс. рублей), а также Башкортостана (+39 тыс. до 105 тыс).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в регионах ПФО, весна, 2024, по данным hh.ru: