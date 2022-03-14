В ОЭЗ «Тольятти» смогут размещаться предприятия по производству и переработке этана, сжиженного газа и жидкой стали

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В Госдуму внесен законопроект, расширяющий виды деятельности, разрешенные на территории особых экономических зон. Такие изменения в закон об ОЭЗ были на днях предложены федеральным Правительством в рамках комплекса мер поддержки экономики.

Если законопроект поддержат депутаты, то в ОЭЗ смогут размещаться предприятия по производству и переработке этана, сжиженного углеводородного газа и жидкой стали. Они относятся к подакцизной продукции, и ранее их производство и переработка в особых экономических зонах были запрещены.

Решение позволит привлечь инвесторов, открыть новые производства и создать новые рабочие места.

Это уже не первый законопроект, направленный на развитие особых экономических зон. В феврале Правительством РФ было предложено упростить процедуру получения статуса резидента ОЭЗ. Так, инвесторы, подавшие заявку, смогут заменить бизнес-план на его упрощенную форму – паспорт инвестиционного проекта, где будет отражена вся необходимая информация для принятия решения.

Рассмотрение кандидатуры резидента сократится с 40 до 15 дней – предполагается, что теперь оно будет происходить на региональном уровне, без участия экспертного и наблюдательного совета. Также было предложено объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы ОЭЗ и дополнить список разрешенных видов деятельности производством и переработкой метана.

В Самарской области активно функционирует особая экономическая зона «Тольятти», резидентами которой сегодня являются 30 компаний, 13 из которых уже запустили производства. Управленческая команда региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяет особое внимание работе с инвесторами: в дополнение к федеральным мерам внедряются региональные инструменты поддержки, развиваются инвестплощадки, каждый инвестпроект сопровождается от идеи до запуска.

В 2021 году в ОЭЗ «Тольятти» удалось привлечь четыре новых инвестора с многомиллиардными инвестициями. Общая выручка компаний-резидентов за три квартала составила 7,2 млрд рублей, а это на 85% превышает аналогичные показатели предыдущего года.

«Нововведения помогут особой экономической зоне «Тольятти» развиваться еще активнее. Мы сможем привлекать инвесторов из новых сфер деятельности, предлагать им максимально комфортные условия для реализации всех намеченных планов: земельные участки с подведенными коммуникациями и, в том числе, непосредственное строительство производственных корпусов, административное сопровождение каждого проекта, целый спектр налоговых льгот и других преференций. Упрощение процедуры получения статуса резидента делает площадку еще более интересной для бизнеса, а значит – сократит затраты инициаторов и сроки реализации инвестиционных проектов», – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Особые экономические зоны создаются для развития промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь – налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идёт также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях. Всё это помогает социально-экономическому развитию территорий, способствует росту занятости и благосостояния граждан.

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