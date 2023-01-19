Я нашел ошибку
Главные новости:
По предварительным данным полиции в Самаре на улице Центральной на паркинге горят три автомобиля
Программа газификации активно реализуется на территории Самарской области.
Виктор Кудряшов провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации СО
Капитальный ремонт в Алексеевской поликлинике завершился весной 2022 года.
Более 15 тысяч жителей поселка Алексеевка посещают обновленную поликлинику 
Для сравнения, 5 лет назад регион занимал 23 место.
Самарская область сохранила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга
В этом году сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов получат 500 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей новогодней акции в Самарской области
Завершить исполнение программ по подключению частных домов к современным коммуникациям планируют за один-два года.
В облправительстве обсудили исполнение программ по подключению частных домов к современным инженерным коммуникациям
Госавтоинспекция рекомендует водителям  выбирать пути объезда перекрытого участка дороги.
ГИБДД СО: В Самаре из-за пожара перекрыто движение на Арцыбушевской 
В упорной и напряженной борьбе за призовое место результатом состязания стала ничья.
В ИК-3 УФСИН СО состоялся хоккейный матч
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.87
0.21
EUR 74.59
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В облправительстве обсудили исполнение программ по подключению частных домов к современным инженерным коммуникациям

19 января 2023 18:06
161
Завершить исполнение программ по подключению частных домов к современным коммуникациям планируют за один-два года.

На совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов, обсудили, как ускорить исполнение программ по подключению частных домов областного центра к современным инженерным коммуникациям.

С 2021 года ресурсоснабжающая организация «РКС-Самара» реализует программы «Вода – в дом» и «Удобства – в дом». Проблемы, которые призваны решить эти программы, характерны для городов-миллионников «с историей»: в современном городе сохранились отдельные дома, в которые не проведены водопровод и канализация. В настоящее время количество действующих водоразборных колонок в областном центре составляет 350. Число жилых домов, не подключенных к системе холодного водоснабжения – 2 447.

 Результатом выполнения программ станут комфортные условия проживания для сотен самарцев, а город окончательно избавится от водоразборных колонок.

Реализация программ стартовала в 2021 году. В рамках программ заявитель обращается в ООО «СКС» для подключения к централизованной системе водоснабжения за плату на подключение. Нередко для подключения дома ООО «СКС» должна построить уличную сеть. В связи с этим в отдельных случаях стоимость подключения существенно возрастает. При этом, если врезка производится в сеть ООО «СКС», этот вид работ осуществляется за счет средств ООО «СКС». В 2022-м «РКС-Самара» вела строительство сетей водоотведения в Штурманском переулке и частном секторе на улице Советской Армии. Построена уличная сеть протяженностью 140 метров в переулке Боевом.

Как отметил председатель Правительства области, сегодня решение проблемы носит несистемный, точечный характер. «Необходимо в разы ускорить темпы работ. Мы должны завершить исполнение программы не за пять лет, а за один-два года», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

По поручению председателя Правительства областное министерство энергетики и ЖКХ разработало три варианта ускоренной реализации программы, которые были представлены на обсуждение участникам совещания.

Первый вариант предусматривает продолжение реализации проекта «Вода с улицы – в дом» с последующей компенсацией части расходов льготным категориям граждан.

Второй вариант предполагает строительство наружных сетей водоснабжения до домовладений за счет бюджетных средств. Строительство водопровода, в случае утверждения этого варианта, будет осуществляться по следующим участкам: от точки подключения до границы земельного участка, от границы земельного участка до жилого дома, ввод трубы в помещение и внутриквартирная разводка до точек разбора воды. При этом предлагается финансирование от точки подключения до границы жилого дома выполнить за счет за счет консолидированного регионального и местного бюджетов. В этом случае заказчиком выступает администрация Самары. Оплату монтажа водопровода внутри дома предполагается возложить на собственника жилья.

Третий вариант предполагает создание технической возможности для подключения домовладений путем строительства уличной сети водоснабжения за счет бюджетных средств. Затем жители смогут обратиться в ООО «СКС» с заявлением на технологическое присоединение. При этом стоимость подключения также будет значительно ниже, чем сегодня.

Участники совещания отметили, что каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Виктор Кудряшов поручил сделать расчеты по каждому из вариантов, предусмотреть оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан. После этого средства на ускоренную реализацию программы будут запланированы в областном бюджете.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
227
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
876
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
521
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1375
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
394
Весь список