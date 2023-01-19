В облправительстве обсудили исполнение программ по подключению частных домов к современным инженерным коммуникациям

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На совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов, обсудили, как ускорить исполнение программ по подключению частных домов областного центра к современным инженерным коммуникациям.

С 2021 года ресурсоснабжающая организация «РКС-Самара» реализует программы «Вода – в дом» и «Удобства – в дом». Проблемы, которые призваны решить эти программы, характерны для городов-миллионников «с историей»: в современном городе сохранились отдельные дома, в которые не проведены водопровод и канализация. В настоящее время количество действующих водоразборных колонок в областном центре составляет 350. Число жилых домов, не подключенных к системе холодного водоснабжения – 2 447.

Результатом выполнения программ станут комфортные условия проживания для сотен самарцев, а город окончательно избавится от водоразборных колонок.

Реализация программ стартовала в 2021 году. В рамках программ заявитель обращается в ООО «СКС» для подключения к централизованной системе водоснабжения за плату на подключение. Нередко для подключения дома ООО «СКС» должна построить уличную сеть. В связи с этим в отдельных случаях стоимость подключения существенно возрастает. При этом, если врезка производится в сеть ООО «СКС», этот вид работ осуществляется за счет средств ООО «СКС». В 2022-м «РКС-Самара» вела строительство сетей водоотведения в Штурманском переулке и частном секторе на улице Советской Армии. Построена уличная сеть протяженностью 140 метров в переулке Боевом.

Как отметил председатель Правительства области, сегодня решение проблемы носит несистемный, точечный характер. «Необходимо в разы ускорить темпы работ. Мы должны завершить исполнение программы не за пять лет, а за один-два года», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

По поручению председателя Правительства областное министерство энергетики и ЖКХ разработало три варианта ускоренной реализации программы, которые были представлены на обсуждение участникам совещания.

Первый вариант предусматривает продолжение реализации проекта «Вода с улицы – в дом» с последующей компенсацией части расходов льготным категориям граждан.

Второй вариант предполагает строительство наружных сетей водоснабжения до домовладений за счет бюджетных средств. Строительство водопровода, в случае утверждения этого варианта, будет осуществляться по следующим участкам: от точки подключения до границы земельного участка, от границы земельного участка до жилого дома, ввод трубы в помещение и внутриквартирная разводка до точек разбора воды. При этом предлагается финансирование от точки подключения до границы жилого дома выполнить за счет за счет консолидированного регионального и местного бюджетов. В этом случае заказчиком выступает администрация Самары. Оплату монтажа водопровода внутри дома предполагается возложить на собственника жилья.

Третий вариант предполагает создание технической возможности для подключения домовладений путем строительства уличной сети водоснабжения за счет бюджетных средств. Затем жители смогут обратиться в ООО «СКС» с заявлением на технологическое присоединение. При этом стоимость подключения также будет значительно ниже, чем сегодня.

Участники совещания отметили, что каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Виктор Кудряшов поручил сделать расчеты по каждому из вариантов, предусмотреть оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан. После этого средства на ускоренную реализацию программы будут запланированы в областном бюджете.