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В ноябре 2023 года число вакансий в сфере розничной торговли в Поволжье выросло на 40%

15 декабря 2023 11:27
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В ноябре 2023 года число вакансий в сфере розничной торговли в Поволжье выросло на 40%

По данным аналитиков hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, в ноябре в ПФО спрос на сотрудников в сфере «Розничная торговля» вырос, а активность соискателей ощутимо снизилась. Рассказываем, в каких регионах сильнее всего выражен дефицит кадров в этой сфере, кого ищут работодатели и как выглядит портрет соискателя.

В ноябре 2023 года число вакансий в сфере розничной торговли в Поволжье выросло на 40% по сравнению с ноябрем 2022 года, а вот количество резюме за это же время снизилось на 23%. По итогам ноября на одну вакансию в розничной торговле в Поволжье приходится 1,5 резюме, и это говорит о сильном дефиците кадров: здоровым уровнем конкуренции на рынке труда считается показатель от 4 до 8 резюме на вакансию. При этом в структуре всех вакансий каждая десятая вакансия в ПФО — из сферы розничной торговли.

Сильнее всего нехватка рабочих рук в розничной торговле выражена в Марий Эл (1,2 резюме на вакансию), спрос на людей здесь за год вырос на 54%, а количество резюме снизилось почти на треть. Также максимальный рост спроса на персонал отмечен в Самарской области (+66% к ноябрю 2022 года) и Чувашии (+49%). При этом ни в одном регионе Поволжья ситуация на рынке труда в этой сфере не близка к здоровому уровню конкуренции: на вакансию в каждом из них приходится всего 1-2 соискателя.

 

Чаще всего работодатели из сферы розничной торговли в ПФО ищут продавцов-кассиров (каждая третья вакансия), 7% вакансий открыто на должность директора магазина, по 5% — повара/пекаря/кондитера и товароведа.

62% вакансий размещают компании, занимающиеся торговлей продуктами питания, 25% — одеждой, обувью и аксессуарами, 21% — товарами повседневного спроса, 15% — предложения о работе от интернет-магазинов и 7% — от компаний, продающих товары для дома.

В 57% вакансий работодатели ищут сотрудников на полный день, в 27% предлагают сменный график. Без опыта работы готовы брать людей в 60% вакансий, в 37% ищут специалистов с опытом 1-3 года. В 79% предложений о работе образование не требуется или не указано, 16% ищут сотрудников со средним специальным образованием.

Если говорить о соискателях, которые ищут работу в сфере розничной торговли, то более половины из них — с высшим образованием, у 68% есть опыт работы более 6 лет, нет опыта только у 4%. Каждому третьему соискателю — от 26 до 35 лет, каждому четвертому — от 36 до 45 лет, 11% кандидатов старше 46 лет, 19% — младше 25 лет.

Чаще всего в розничной торговле соискатели из Поволжья ищут работу менеджера по продажам и обслуживанию клиентов (14% от всех резюме), администратора (9%), продавца-кассира (8%), бухгалтера (5%).

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