В Мособлдуме назвали справедливой пенсию в размере 40% от средней зарплаты

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Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин назвал справедливой пенсию в размере 40% от средней зарплаты.

«При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Никитин также предложил установить минимальный размер пенсии по России в 35 тыс. рублей, пишет РТ.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что с 2025 года для выхода на пенсию потребуется 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.